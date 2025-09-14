Seville, primero por la izquierda, grita su triunfo en los 100 metros del Mundial de Tokio.
Seville, primero por la izquierda, grita su triunfo en los 100 metros del Mundial de Tokio. / Franck Robichon | Efe

Las mejores imágenes del triunfo de Seville en los 100 metros y del resto del Mundial de atletismo

Oblique Seville y Melissa Jefferson son los nuevos reyes de la velocidad mundial

Redacción Deportes

Tokio, 14 de septiembre 2025 - 20:12

El jamaicano Oblique Seville, con marca personal (9.77), y la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, con récord de los campeonatos (10.61), se convirtieron en los nuevos reyes de la velocidad mundial en una jornada en la que hubo dos grandes decepciones con las eliminaciones en la rondas clasificatorias del noruego Jakob Ingebrigtsen en los 1.500 y en altura del italiano Gianmarco Tamberi.

