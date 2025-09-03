Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10

El australiano Jay Vine (UAE) volvió a demostrar sus aptitudes de rey de la montaña con el segundo triunfo en solitario en la presente edición de la Vuelta, esta vez coronando brazos en alto la décima etapa disputada entre Arguedas y el alto de Larra Belagua, de 175,3 kilómetros, en la que recuperó el maillot rojo el danés Jonas Vingegaard (Visma).