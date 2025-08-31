Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) dio de "manera inesperada" un golpe de mano a la Vuelta con una demostración en solitario que le dio la victoria en la novena etapa, disputada entre Alfaro y Valdezcaray, de 195,5 km, en la que mantuvo el maillot rojo, de manera testimonial, el noruego Torstein Traeen (Bahrain).

"No estaba previsto el ataque, pero me encontré bien y lo intenté", dijo Vingegaard tras cruzar la meta abrazando la gloria con un tiempo de 4h.32.10. Se movió por sensaciones, no por táctica premeditada, y la jugada le salió de cara al danés, quien batió por 24 segundos, más 10 de bonificación, al británico Tom Pidcock y a un rival directo, el portugués Joao Almeida.