Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 4

El británico Ben Turner (Ineos) se apuntó a la fiesta de los velocistas para sorprender a los grandes favoritos como vencedor de la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), con un recorrido de 206,7 km, la más larga de la presente edición, en la que el francés David Gaudu fue profeta en su tierra vistiendo 'la roja' de líder.