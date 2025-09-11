Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 18

Jonas Vingegaard entra en la meta en una postura aerodinámica en la contra de Valladolid.

Dos años después de su primera victoria de la Vuelta en Valladolid, el italiano Filippo Ganna (Ineos), 'el gigante de Verbania', firmó un doblete en Pucela como ganador de la crono individual disputada en un recorrido recortado hasta los 12,2 km por razones de seguridad, en la que retuvo el maillot rojo el danés Jonas Vingegaard, aunque perdió 10 segundos con el portugués Joao Almeida.