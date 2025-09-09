Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16

De nuevo las protestas propalestinas y en contra de la participación del equipo Israel lograron neutralizar ayer una etapa de la Vuelta a España. Después del episodio de Bilbao, la decimosexta jornada, que debía cubrir el recorrido entre Poio y Mos y Castro de Herville, adelantó la meta 8 kilómetros por los altercados que se estaban produciendo en algunos tramos. En medio del caos y con la carrera ya mutilada, el colombiano Egan Bernal se apuntó la etapa al esprint por delante de Mikel Landa, con quien iba escapado. Sobre la marcha, y en vistas del ambiente agitado, la organización volvió a lanzar un comunicado que ya va siendo habitual de acortar el día por manifestaciones que comprometen la seguridad.
1/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
2/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
3/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
4/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
5/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
6/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
7/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
8/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
9/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
10/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
11/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
12/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Salvador Sas | Efe
13/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
14/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
15/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
16/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
17/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
18/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
19/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
20/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
21/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
22/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
23/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
24/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Lavandeira | Efe
25/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
26/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
27/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
28/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
29/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
30/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
31/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
32/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
33/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
34/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
35/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
36/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
37/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
38/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
39/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
40/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
41/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
42/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
43/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
44/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
45/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
46/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
47/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
48/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
49/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
50/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
51/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
52/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
53/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
54/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
55/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
56/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
57/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
58/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
59/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
60/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
61/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
62/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
63/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
64/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
65/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe
66/66Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16/Javier Lizón | Efe