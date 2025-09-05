Alquileres
Los universitarios se libran de la falta de vivienda en Cádiz
Joao Almeida entra en la meta de L'Angliru seguido de Vingegaard.
Joao Almeida entra en la meta de L'Angliru seguido de Vingegaard. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13

Joao Almeida gana el órdago a Vingegaard en el Angliru

Redacción Deportes

L'Angliru, 05 de septiembre 2025 - 22:36

Después de una dura batalla en las brutales rampas del Angliru, el portugués Joao Almeida (UAE) grabó su nombre en el libro de oro del Angliru al imponerse por delante del maillot rojo Jonas Vingegaard en la decimotercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Cabezón de la Sal y la legendaria cima asturiana.

Duelo por todo lo alto en el puerto más duro del ciclismo español entre los corredores más fuertes de la Vuelta. Mano a mano en las rampas del Angliru. Almeida asumió la mayor parte del esfuerzo con Vingegaard a rueda, sin dar un solo relevo, pero logró un premio bien merecido.

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
1/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
2/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
3/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
4/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
5/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
6/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
7/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
8/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
9/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
10/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
11/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
12/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
13/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Imanol Rimada | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
14/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
15/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
16/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
17/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
18/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
19/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
20/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
21/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
22/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
23/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
24/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
25/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
26/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
27/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
28/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
29/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
30/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
31/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
32/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
33/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
34/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
35/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
36/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
37/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
38/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
39/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
40/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
41/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
42/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
43/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
44/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
45/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
46/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
47/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
48/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
49/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
50/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
51/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
52/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
53/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
54/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
55/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
56/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
57/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
58/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
59/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
60/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
61/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
62/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
63/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
64/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Juan González | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
65/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Juan González | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
66/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Juan González | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
67/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Juan González | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
68/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Juan González | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
69/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Celia Agüero Pereda | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
70/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Celia Agüero Pereda | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13
71/71 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 13 / Celia Agüero Pereda | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats