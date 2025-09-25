Lukasz Skorupski, portero del Bolonia, detiene un penalti lanzado por Ollie Watkins, del Aston Villa-
Lukasz Skorupski, portero del Bolonia, detiene un penalti lanzado por Ollie Watkins, del Aston Villa- / Adam Vaughan | Efe

Las mejores fotos de la Europa League | Jornada 1

La primera jornada de la Europa League se completó con el Panathinaikos griego como sorprendente líder por su mayor ventaja de goles (1-4)

Redacción Deportes

25 de septiembre 2025 - 23:44

Betis-Nottingham Forest (13).jpg
1/320 Betis-Nottingham Forest (13).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (11).jpg
2/320 Betis-Nottingham Forest (11).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (12).jpg
3/320 Betis-Nottingham Forest (12).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (10).jpg
4/320 Betis-Nottingham Forest (10).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (1).jpg
5/320 Betis-Nottingham Forest (1).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (18).jpg
6/320 Betis-Nottingham Forest (18).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (15).jpg
7/320 Betis-Nottingham Forest (15).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (16).jpg
8/320 Betis-Nottingham Forest (16).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (14).jpg
9/320 Betis-Nottingham Forest (14).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (17).jpg
10/320 Betis-Nottingham Forest (17).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (21).jpg
11/320 Betis-Nottingham Forest (21).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (20).jpg
12/320 Betis-Nottingham Forest (20).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (19).jpg
13/320 Betis-Nottingham Forest (19).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (22).jpg
14/320 Betis-Nottingham Forest (22).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (2).jpg
15/320 Betis-Nottingham Forest (2).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (25).jpg
16/320 Betis-Nottingham Forest (25).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (23).jpg
17/320 Betis-Nottingham Forest (23).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (27).jpg
18/320 Betis-Nottingham Forest (27).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (26).jpg
19/320 Betis-Nottingham Forest (26).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (24).jpg
20/320 Betis-Nottingham Forest (24).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (30).jpg
21/320 Betis-Nottingham Forest (30).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (3).jpg
22/320 Betis-Nottingham Forest (3).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (29).jpg
23/320 Betis-Nottingham Forest (29).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (28).jpg
24/320 Betis-Nottingham Forest (28).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (31).jpg
25/320 Betis-Nottingham Forest (31).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (36).jpg
26/320 Betis-Nottingham Forest (36).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (35).jpg
27/320 Betis-Nottingham Forest (35).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (33).jpg
28/320 Betis-Nottingham Forest (33).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (34).jpg
29/320 Betis-Nottingham Forest (34).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (32).jpg
30/320 Betis-Nottingham Forest (32).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (38).jpg
31/320 Betis-Nottingham Forest (38).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (39).jpg
32/320 Betis-Nottingham Forest (39).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (37).jpg
33/320 Betis-Nottingham Forest (37).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (4).jpg
34/320 Betis-Nottingham Forest (4).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (40).jpg
35/320 Betis-Nottingham Forest (40).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (7).jpg
36/320 Betis-Nottingham Forest (7).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (8).jpg
37/320 Betis-Nottingham Forest (8).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (5).jpg
38/320 Betis-Nottingham Forest (5).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (6).jpg
39/320 Betis-Nottingham Forest (6).jpg / Julio Muñoz | Efe
Betis-Nottingham Forest (9).jpg
40/320 Betis-Nottingham Forest (9).jpg / Julio Muñoz | Efe
Stuttgart-Celta (1).jpg
41/320 Stuttgart-Celta (1).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (2).jpg
42/320 Stuttgart-Celta (2).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (44).jpg
43/320 Stuttgart-Celta (44).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (4).jpg
44/320 Stuttgart-Celta (4).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (3).jpg
45/320 Stuttgart-Celta (3).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (7).jpg
46/320 Stuttgart-Celta (7).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (8).jpg
47/320 Stuttgart-Celta (8).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (5).jpg
48/320 Stuttgart-Celta (5).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (6).jpg
49/320 Stuttgart-Celta (6).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (9).jpg
50/320 Stuttgart-Celta (9).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (13).jpg
51/320 Stuttgart-Celta (13).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (11).jpg
52/320 Stuttgart-Celta (11).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (10).jpg
53/320 Stuttgart-Celta (10).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (12).jpg
54/320 Stuttgart-Celta (12).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (14).jpg
55/320 Stuttgart-Celta (14).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (17).jpg
56/320 Stuttgart-Celta (17).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (19).jpg
57/320 Stuttgart-Celta (19).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (15).jpg
58/320 Stuttgart-Celta (15).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (16).jpg
59/320 Stuttgart-Celta (16).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (18).jpg
60/320 Stuttgart-Celta (18).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (21).jpg
61/320 Stuttgart-Celta (21).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (23).jpg
62/320 Stuttgart-Celta (23).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (22).jpg
63/320 Stuttgart-Celta (22).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (24).jpg
64/320 Stuttgart-Celta (24).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (20).jpg
65/320 Stuttgart-Celta (20).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (26).jpg
66/320 Stuttgart-Celta (26).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (27).jpg
67/320 Stuttgart-Celta (27).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (25).jpg
68/320 Stuttgart-Celta (25).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (29).jpg
69/320 Stuttgart-Celta (29).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (28).jpg
70/320 Stuttgart-Celta (28).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (30).jpg
71/320 Stuttgart-Celta (30).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (33).jpg
72/320 Stuttgart-Celta (33).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (34).jpg
73/320 Stuttgart-Celta (34).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (32).jpg
74/320 Stuttgart-Celta (32).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (31).jpg
75/320 Stuttgart-Celta (31).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (36).jpg
76/320 Stuttgart-Celta (36).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (38).jpg
77/320 Stuttgart-Celta (38).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (37).jpg
78/320 Stuttgart-Celta (37).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (39).jpg
79/320 Stuttgart-Celta (39).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (35).jpg
80/320 Stuttgart-Celta (35).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (41).jpg
81/320 Stuttgart-Celta (41).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (40).jpg
82/320 Stuttgart-Celta (40).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (43).jpg
83/320 Stuttgart-Celta (43).jpg / Ronald Wittek | Efe
Stuttgart-Celta (42).jpg
84/320 Stuttgart-Celta (42).jpg / Ronald Wittek | Efe
Aston Villa-Bolonia (12).jpg
85/320 Aston Villa-Bolonia (12).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (13).jpg
86/320 Aston Villa-Bolonia (13).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (1).jpg
87/320 Aston Villa-Bolonia (1).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (10).jpg
88/320 Aston Villa-Bolonia (10).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (11).jpg
89/320 Aston Villa-Bolonia (11).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (17).jpg
90/320 Aston Villa-Bolonia (17).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (16).jpg
91/320 Aston Villa-Bolonia (16).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (15).jpg
92/320 Aston Villa-Bolonia (15).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (14).jpg
93/320 Aston Villa-Bolonia (14).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (18).jpg
94/320 Aston Villa-Bolonia (18).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (22).jpg
95/320 Aston Villa-Bolonia (22).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (2).jpg
96/320 Aston Villa-Bolonia (2).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (21).jpg
97/320 Aston Villa-Bolonia (21).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (20).jpg
98/320 Aston Villa-Bolonia (20).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (19).jpg
99/320 Aston Villa-Bolonia (19).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (27).jpg
100/320 Aston Villa-Bolonia (27).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (25).jpg
101/320 Aston Villa-Bolonia (25).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (24).jpg
102/320 Aston Villa-Bolonia (24).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (23).jpg
103/320 Aston Villa-Bolonia (23).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (26).jpg
104/320 Aston Villa-Bolonia (26).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (30).jpg
105/320 Aston Villa-Bolonia (30).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (29).jpg
106/320 Aston Villa-Bolonia (29).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (28).jpg
107/320 Aston Villa-Bolonia (28).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (3).jpg
108/320 Aston Villa-Bolonia (3).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (31).jpg
109/320 Aston Villa-Bolonia (31).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (33).jpg
110/320 Aston Villa-Bolonia (33).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (35).jpg
111/320 Aston Villa-Bolonia (35).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (36).jpg
112/320 Aston Villa-Bolonia (36).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (32).jpg
113/320 Aston Villa-Bolonia (32).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (34).jpg
114/320 Aston Villa-Bolonia (34).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (4).jpg
115/320 Aston Villa-Bolonia (4).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (40).jpg
116/320 Aston Villa-Bolonia (40).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (37).jpg
117/320 Aston Villa-Bolonia (37).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (38).jpg
118/320 Aston Villa-Bolonia (38).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (39).jpg
119/320 Aston Villa-Bolonia (39).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (45).jpg
120/320 Aston Villa-Bolonia (45).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (42).jpg
121/320 Aston Villa-Bolonia (42).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (41).jpg
122/320 Aston Villa-Bolonia (41).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (44).jpg
123/320 Aston Villa-Bolonia (44).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (43).jpg
124/320 Aston Villa-Bolonia (43).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (48).jpg
125/320 Aston Villa-Bolonia (48).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (49).jpg
126/320 Aston Villa-Bolonia (49).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (5).jpg
127/320 Aston Villa-Bolonia (5).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (47).jpg
128/320 Aston Villa-Bolonia (47).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (46).jpg
129/320 Aston Villa-Bolonia (46).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (50).jpg
130/320 Aston Villa-Bolonia (50).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (6).jpg
131/320 Aston Villa-Bolonia (6).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (8).jpg
132/320 Aston Villa-Bolonia (8).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (9).jpg
133/320 Aston Villa-Bolonia (9).jpg / Adam Vaughan | Efe
Aston Villa-Bolonia (7).jpg
134/320 Aston Villa-Bolonia (7).jpg / Adam Vaughan | Efe
Utrecht-Lyon (11).jpg
135/320 Utrecht-Lyon (11).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (10).jpg
136/320 Utrecht-Lyon (10).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (12).jpg
137/320 Utrecht-Lyon (12).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (13).jpg
138/320 Utrecht-Lyon (13).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (1).jpg
139/320 Utrecht-Lyon (1).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (14).jpg
140/320 Utrecht-Lyon (14).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (17).jpg
141/320 Utrecht-Lyon (17).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (18).jpg
142/320 Utrecht-Lyon (18).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (16).jpg
143/320 Utrecht-Lyon (16).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (15).jpg
144/320 Utrecht-Lyon (15).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (19).jpg
145/320 Utrecht-Lyon (19).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (2).jpg
146/320 Utrecht-Lyon (2).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (20).jpg
147/320 Utrecht-Lyon (20).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (22).jpg
148/320 Utrecht-Lyon (22).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (21).jpg
149/320 Utrecht-Lyon (21).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (25).jpg
150/320 Utrecht-Lyon (25).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (26).jpg
151/320 Utrecht-Lyon (26).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (27).jpg
152/320 Utrecht-Lyon (27).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (24).jpg
153/320 Utrecht-Lyon (24).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (23).jpg
154/320 Utrecht-Lyon (23).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (30).jpg
155/320 Utrecht-Lyon (30).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (31).jpg
156/320 Utrecht-Lyon (31).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (29).jpg
157/320 Utrecht-Lyon (29).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (28).jpg
158/320 Utrecht-Lyon (28).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (3).jpg
159/320 Utrecht-Lyon (3).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (4).jpg
160/320 Utrecht-Lyon (4).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (8).jpg
161/320 Utrecht-Lyon (8).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (5).jpg
162/320 Utrecht-Lyon (5).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (6).jpg
163/320 Utrecht-Lyon (6).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (7).jpg
164/320 Utrecht-Lyon (7).jpg / Maurice van Steen | Efe
Utrecht-Lyon (9).jpg
165/320 Utrecht-Lyon (9).jpg / Maurice van Steen | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (1).jpg
166/320 Go Ahead Eagles-Steaua (1).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (11).jpg
167/320 Go Ahead Eagles-Steaua (11).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (13).jpg
168/320 Go Ahead Eagles-Steaua (13).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (12).jpg
169/320 Go Ahead Eagles-Steaua (12).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (10).jpg
170/320 Go Ahead Eagles-Steaua (10).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (16).jpg
171/320 Go Ahead Eagles-Steaua (16).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (17).jpg
172/320 Go Ahead Eagles-Steaua (17).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (15).jpg
173/320 Go Ahead Eagles-Steaua (15).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (18).jpg
174/320 Go Ahead Eagles-Steaua (18).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (14).jpg
175/320 Go Ahead Eagles-Steaua (14).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (21).jpg
176/320 Go Ahead Eagles-Steaua (21).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (22).jpg
177/320 Go Ahead Eagles-Steaua (22).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (20).jpg
178/320 Go Ahead Eagles-Steaua (20).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (19).jpg
179/320 Go Ahead Eagles-Steaua (19).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (2).jpg
180/320 Go Ahead Eagles-Steaua (2).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (3).jpg
181/320 Go Ahead Eagles-Steaua (3).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (24).jpg
182/320 Go Ahead Eagles-Steaua (24).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (23).jpg
183/320 Go Ahead Eagles-Steaua (23).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (26).jpg
184/320 Go Ahead Eagles-Steaua (26).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (25).jpg
185/320 Go Ahead Eagles-Steaua (25).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (7).jpg
186/320 Go Ahead Eagles-Steaua (7).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (8).jpg
187/320 Go Ahead Eagles-Steaua (8).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (6).jpg
188/320 Go Ahead Eagles-Steaua (6).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (5).jpg
189/320 Go Ahead Eagles-Steaua (5).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (4).jpg
190/320 Go Ahead Eagles-Steaua (4).jpg / Vincent Jannink | Efe
Go Ahead Eagles-Steaua (9).jpg
191/320 Go Ahead Eagles-Steaua (9).jpg / Vincent Jannink | Efe
Salzburgo-Oporto (12).jpg
192/320 Salzburgo-Oporto (12).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (10).jpg
193/320 Salzburgo-Oporto (10).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (1).jpg
194/320 Salzburgo-Oporto (1).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (13).jpg
195/320 Salzburgo-Oporto (13).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (11).jpg
196/320 Salzburgo-Oporto (11).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (14).jpg
197/320 Salzburgo-Oporto (14).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (17).jpg
198/320 Salzburgo-Oporto (17).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (15).jpg
199/320 Salzburgo-Oporto (15).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (16).jpg
200/320 Salzburgo-Oporto (16).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (18).jpg
201/320 Salzburgo-Oporto (18).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (21).jpg
202/320 Salzburgo-Oporto (21).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (22).jpg
203/320 Salzburgo-Oporto (22).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (20).jpg
204/320 Salzburgo-Oporto (20).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (2).jpg
205/320 Salzburgo-Oporto (2).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (19).jpg
206/320 Salzburgo-Oporto (19).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (23).jpg
207/320 Salzburgo-Oporto (23).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (27).jpg
208/320 Salzburgo-Oporto (27).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (26).jpg
209/320 Salzburgo-Oporto (26).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (24).jpg
210/320 Salzburgo-Oporto (24).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (25).jpg
211/320 Salzburgo-Oporto (25).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (29).jpg
212/320 Salzburgo-Oporto (29).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (28).jpg
213/320 Salzburgo-Oporto (28).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (30).jpg
214/320 Salzburgo-Oporto (30).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (3).jpg
215/320 Salzburgo-Oporto (3).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (31).jpg
216/320 Salzburgo-Oporto (31).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (32).jpg
217/320 Salzburgo-Oporto (32).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (34).jpg
218/320 Salzburgo-Oporto (34).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (36).jpg
219/320 Salzburgo-Oporto (36).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (35).jpg
220/320 Salzburgo-Oporto (35).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (33).jpg
221/320 Salzburgo-Oporto (33).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (38).jpg
222/320 Salzburgo-Oporto (38).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (4).jpg
223/320 Salzburgo-Oporto (4).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (39).jpg
224/320 Salzburgo-Oporto (39).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (37).jpg
225/320 Salzburgo-Oporto (37).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (40).jpg
226/320 Salzburgo-Oporto (40).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (45).jpg
227/320 Salzburgo-Oporto (45).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (43).jpg
228/320 Salzburgo-Oporto (43).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (44).jpg
229/320 Salzburgo-Oporto (44).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (42).jpg
230/320 Salzburgo-Oporto (42).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (41).jpg
231/320 Salzburgo-Oporto (41).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (8).jpg
232/320 Salzburgo-Oporto (8).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (7).jpg
233/320 Salzburgo-Oporto (7).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (6).jpg
234/320 Salzburgo-Oporto (6).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (5).jpg
235/320 Salzburgo-Oporto (5).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Salzburgo-Oporto (9).jpg
236/320 Salzburgo-Oporto (9).jpg / Anna Szilagyi | Efe
Rangers-Genk (10).jpg
237/320 Rangers-Genk (10).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (12).jpg
238/320 Rangers-Genk (12).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (1).jpg
239/320 Rangers-Genk (1).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (11).jpg
240/320 Rangers-Genk (11).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (13).jpg
241/320 Rangers-Genk (13).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (14).jpg
242/320 Rangers-Genk (14).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (16).jpg
243/320 Rangers-Genk (16).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (15).jpg
244/320 Rangers-Genk (15).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (17).jpg
245/320 Rangers-Genk (17).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (18).jpg
246/320 Rangers-Genk (18).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (19).jpg
247/320 Rangers-Genk (19).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (2).jpg
248/320 Rangers-Genk (2).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (21).jpg
249/320 Rangers-Genk (21).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (22).jpg
250/320 Rangers-Genk (22).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (20).jpg
251/320 Rangers-Genk (20).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (27).jpg
252/320 Rangers-Genk (27).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (25).jpg
253/320 Rangers-Genk (25).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (24).jpg
254/320 Rangers-Genk (24).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (26).jpg
255/320 Rangers-Genk (26).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (23).jpg
256/320 Rangers-Genk (23).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (28).jpg
257/320 Rangers-Genk (28).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (5).jpg
258/320 Rangers-Genk (5).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (4).jpg
259/320 Rangers-Genk (4).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (6).jpg
260/320 Rangers-Genk (6).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (3).jpg
261/320 Rangers-Genk (3).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (9).jpg
262/320 Rangers-Genk (9).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (8).jpg
263/320 Rangers-Genk (8).jpg / Robert Perry | Efe
Rangers-Genk (7).jpg
264/320 Rangers-Genk (7).jpg / Robert Perry | Efe
Ferencvaros-Plzen (1).jpg
265/320 Ferencvaros-Plzen (1).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (10).jpg
266/320 Ferencvaros-Plzen (10).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (13).jpg
267/320 Ferencvaros-Plzen (13).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (12).jpg
268/320 Ferencvaros-Plzen (12).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (11).jpg
269/320 Ferencvaros-Plzen (11).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (17).jpg
270/320 Ferencvaros-Plzen (17).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (15).jpg
271/320 Ferencvaros-Plzen (15).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (2).jpg
272/320 Ferencvaros-Plzen (2).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (14).jpg
273/320 Ferencvaros-Plzen (14).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (16).jpg
274/320 Ferencvaros-Plzen (16).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (3).jpg
275/320 Ferencvaros-Plzen (3).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (4).jpg
276/320 Ferencvaros-Plzen (4).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (7).jpg
277/320 Ferencvaros-Plzen (7).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (5).jpg
278/320 Ferencvaros-Plzen (5).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (6).jpg
279/320 Ferencvaros-Plzen (6).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (9).jpg
280/320 Ferencvaros-Plzen (9).jpg / Tibor Illyes | Efe
Ferencvaros-Plzen (8).jpg
281/320 Ferencvaros-Plzen (8).jpg / Tibor Illyes | Efe
Young Boys-Panathinaikos (13).jpg
282/320 Young Boys-Panathinaikos (13).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (10).jpg
283/320 Young Boys-Panathinaikos (10).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (1).jpg
284/320 Young Boys-Panathinaikos (1).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (11).jpg
285/320 Young Boys-Panathinaikos (11).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (12).jpg
286/320 Young Boys-Panathinaikos (12).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (16).jpg
287/320 Young Boys-Panathinaikos (16).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (14).jpg
288/320 Young Boys-Panathinaikos (14).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (17).jpg
289/320 Young Boys-Panathinaikos (17).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (18).jpg
290/320 Young Boys-Panathinaikos (18).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (15).jpg
291/320 Young Boys-Panathinaikos (15).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (3).jpg
292/320 Young Boys-Panathinaikos (3).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (4).jpg
293/320 Young Boys-Panathinaikos (4).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (2).jpg
294/320 Young Boys-Panathinaikos (2).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (5).jpg
295/320 Young Boys-Panathinaikos (5).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (6).jpg
296/320 Young Boys-Panathinaikos (6).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (9).jpg
297/320 Young Boys-Panathinaikos (9).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (7).jpg
298/320 Young Boys-Panathinaikos (7).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Young Boys-Panathinaikos (8).jpg
299/320 Young Boys-Panathinaikos (8).jpg / Alessandro della Valle | Efe
Malmö-Ludogorets (10).jpg
300/320 Malmö-Ludogorets (10).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (1).jpg
301/320 Malmö-Ludogorets (1).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (11).jpg
302/320 Malmö-Ludogorets (11).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (13).jpg
303/320 Malmö-Ludogorets (13).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (12).jpg
304/320 Malmö-Ludogorets (12).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (15).jpg
305/320 Malmö-Ludogorets (15).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (16).jpg
306/320 Malmö-Ludogorets (16).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (17).jpg
307/320 Malmö-Ludogorets (17).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (18).jpg
308/320 Malmö-Ludogorets (18).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (14).jpg
309/320 Malmö-Ludogorets (14).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (21).jpg
310/320 Malmö-Ludogorets (21).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (20).jpg
311/320 Malmö-Ludogorets (20).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (19).jpg
312/320 Malmö-Ludogorets (19).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (3).jpg
313/320 Malmö-Ludogorets (3).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (2).jpg
314/320 Malmö-Ludogorets (2).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (5).jpg
315/320 Malmö-Ludogorets (5).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (4).jpg
316/320 Malmö-Ludogorets (4).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (8).jpg
317/320 Malmö-Ludogorets (8).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (7).jpg
318/320 Malmö-Ludogorets (7).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (6).jpg
319/320 Malmö-Ludogorets (6).jpg / Andreas Hillergren | Efe
Malmö-Ludogorets (9).jpg
320/320 Malmö-Ludogorets (9).jpg / Andreas Hillergren | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats