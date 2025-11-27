Los jugadores españoles aplauden al público tras el triunfo.
Los jugadores españoles aplauden al público tras el triunfo. / RFEB

Las mejores fotos del Dinamarca-España de baloncesto

España arranca con victoria en el debut de Chus Mateo (64-74)

Redacción Deportes

Farum (Dinamarca), 27 de noviembre 2025 - 21:02

La nueva selección española de Chus Mateo comenzó la fase de clasificación para el próximo Mundial con un triunfo cómodo pero sin brillo en Dinamarca (64-74), en un partido que controló casi desde el pitido inicial.

Con Jaime Fernández y el debutante Great Osobor como máximos anotadores, España, que dominó el rebote, se sobrepuso a su desacierto en los triples para imponerse al rival más flojo del grupo.

Las mejores fotos del Dinamarca-España de baloncesto
1/144 Las mejores fotos del Dinamarca-España de baloncesto / RFEB
