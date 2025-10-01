Las mejores fotos del Barcelona-PSG

Un gol del delantero Gonçalo Ramos en el minuto 90 dio la victoria al París Saint-Germain ante el Barcelona (1-2) en el partido de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Tras un primer tiempo que terminó en empate gracias a los goles de Ferran Torres (1-0, min.19) y Senny Mayulu (1-1, min.38), al conjunto local le faltó gasolina en el segundo para contrarrestar la presión del vigente campeón de Europa, que sumó los tres puntos con un gol del atacante portugués en un contraataque.
1/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
2/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
3/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
4/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
5/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
6/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
7/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
8/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
9/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
10/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
11/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
12/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
13/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
14/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
15/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
16/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
17/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
18/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
19/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
20/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
21/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
22/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
23/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
24/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
25/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
26/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
27/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
28/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
29/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
30/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
31/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
32/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
33/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
34/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
35/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
36/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
37/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
38/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
39/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
40/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
41/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
42/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alberto Estévez | Efe
43/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
44/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
45/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
46/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
47/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
48/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
49/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
50/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
51/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
52/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
53/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
54/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
55/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
56/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
57/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
58/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
59/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
60/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
61/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
62/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
63/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
64/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
65/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
66/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
67/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
68/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
69/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
70/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
71/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
72/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
73/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
74/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
75/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
76/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
77/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
78/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
79/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
80/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
81/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
82/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
83/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
84/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
85/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
86/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
87/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
88/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
89/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
90/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
91/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
92/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Alejandro García | Efe
93/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
94/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
95/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
96/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
97/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
98/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
99/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
100/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
101/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
102/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
103/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
104/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
105/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
106/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
107/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
108/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
109/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
110/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
111/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
112/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
113/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
114/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
115/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
116/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
117/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
118/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
119/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
120/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
121/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
122/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
123/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
124/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
125/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
126/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
127/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
128/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
129/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
130/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
131/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
132/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
133/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
134/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
135/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
136/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
137/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
138/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
139/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe
140/140Las mejores fotos del Barcelona-PSG/Siu Wu | Efe