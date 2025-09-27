Julián Álvarez transforma el penalti que ponía por delante al Atlético con el 3-2
Julián Álvarez transforma el penalti que ponía por delante al Atlético con el 3-2 / Borja Sánchez-Trillo

Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid

Un magistral Atlético pasa por encima del Madrid y entierra la crisis (5-2)

Redacción Deportes

Madrid, 27 de septiembre 2025 - 19:25

Un magistral Atlético y un no menos estelar Julián Álvarez enterraron la crisis del equipo rojiblanco y se llevaron por delante al líder, el Real Madrid, con un triunfo de categoría. El delantero, genial, levantó un partido que se le puso cuesta arriba al Atlético cuando Güler firmó el 1-2. Entonces surgió el argentino, otra vez estelar como ante el Rayo Vallecano, para anotar dos tantos, después del 2-2 de Sorloth, que encaminaron una goleada de prestigio y que cerró Griezmann con un 5-2 histórico.

