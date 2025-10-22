El portero del Qarabag no puede llegar al precioso misil a la escuadra de Robert Navarro.
El portero del Qarabag no puede llegar al precioso misil a la escuadra de Robert Navarro. / Luis Tejido | Efe

Las mejores fotos del Athletic-Qarabag

El Athletic remonta al Qarabag y vuelve a soñar en la Champions (3-1)

Redacción Deportes

Bilbao, 22 de octubre 2025 - 20:56

El Athletic Club ha derrotado por 3-1 al Qarabag en San Mamés tras remontar al equipo azerbaiyano con dos goles de Gorka Guruzeta y otro de Robert Navarro y ha conseguido su primera victoria en la presente edición de la Liga de Campeones.

El caboverdiano Leandro Andrade adelantó al Qarabag a los 50 segundos de juego tras un grave error de Aymeric Laporte y en el 40 Guruzeta recibió un excelente pase en profundidad de Mikel Jauregizar que aprovechó para encarar y batir con calidad a Kochalski.

En el 70 Navarro, que acababa de sustituir a un Nico Williams despedido con silbidos por algunos aficionados rojiblancos, puso el 2-1 con un gran derechazo desde la frontal que superó al meta polaco del Qarabag. En el 88 Guruzeta firmó el 3-1 definitivo con un tiro muy ajustado al palo prácticamente desde el mismo lugar en el que disparó Navarro.

Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
1/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
2/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
3/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
4/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
5/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
6/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
7/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
8/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
9/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
10/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
11/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
12/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
13/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
14/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
15/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
16/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
17/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
18/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
19/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
20/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
21/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
22/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
23/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
24/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
25/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
26/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
27/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
28/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
29/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
30/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
31/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
32/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
33/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Luis Tejido | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
34/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
35/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
36/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
37/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
38/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
39/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
40/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
41/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
42/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
43/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
44/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
45/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
46/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
47/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
48/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
49/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
50/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
51/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
52/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
53/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
54/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
55/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
56/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
57/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
58/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
59/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / Miguel Toña | Efe
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
60/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
61/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
62/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
63/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
64/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
65/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
66/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
67/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
68/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
69/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
70/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
71/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
72/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
73/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
74/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
75/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
76/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
77/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
78/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
79/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
80/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
81/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
82/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
83/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
84/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
85/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
86/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
87/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
88/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
89/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
90/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
91/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
92/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
93/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
94/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
95/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
96/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
97/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
98/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
99/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
100/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
101/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
102/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
103/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
104/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
105/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
106/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
107/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
108/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
109/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
110/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
111/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
112/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
113/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
114/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
115/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
116/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
117/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
118/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
119/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
120/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
121/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
122/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
123/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
124/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
125/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
126/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
127/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
128/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
129/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
130/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
131/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del Athletic-Qarabag
132/132 Las mejores fotos del Athletic-Qarabag / AFP7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats