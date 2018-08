El español Javier Hernanz, bronce en la prueba de K1 5.000 metros en el Campeonato del Mundo de Esprint tras la renuncia del noruego Eivind Vold, aseguró en declaraciones a EFE Radio que la "mejor manera de recuperar la medalla era con un gesto de honradez" de su rival.

El palista noruego reconoció a Javier Hernanz "como legítimo ganador del tercer puesto" después de que "nadie" se hubiera dado cuenta del "error" que cometió al no pasar "por la sexta boya en el último giro correctamente". Tras ese "gesto de honradez", Javier Hernanz pasó a ser el tercer clasificado en la prueba disputada en la localidad portuguesa de Montemor-o-Velho.

"Para mí la medalla es lo de menos", indicó Hernanz en declaraciones a EFE Radio. "Pero estoy contento por dos razones. Primero, porque el apoyo de la gente ha sido brutal. Ha habido una implicación tremenda por parte de toda la gente que me sigue, toda la gente que tengo cerca incluso toda la gente que no tengo cerca, que ni siquiera sabía que existía el piragüismo. La segunda es que me entregan la medalla después de un gesto de valores incalculables", explicó.

Hernanz valoró la renuncia de su oponente como un gesto de "fair play, de respeto y de honradez". "Se agradece porque hace apología del trabajo que llevamos realizando durante muchos años, de intentar enseñarle al gran público que el fútbol no es el único deporte que hay en el mundo. Hay deportes que son llamados minoritarios que tienen unos valores increíbles y que un deportista en la elite sea capaz de enseñarnos esto es algo a tener muy en cuenta y se debe exportar", subrayó.

Sí lamentó, sin embargo, no haber podido disfrutar del podio. "Casi siempre ese gesto es por los demás. Buscamos el agradecimiento a la gente que te va a ver y yo tenía 300 personas animándome en la grada de Portugal. Haber podido subir al podio y celebrarlo con ellos hubiera sido mucho más satisfactorio que haber estado sentado en la escalera de la torre de control esperando que los jueces me hicieran caso", remarcó.

"Lo importante es que hubiera podido saludar a la gente en el podio, haber cantado con ellos y haber podido vivir con ellos esa experiencia. No pudo ser. La mejor manera de recuperar la medalla es con un gesto de honradez tremenda por parte del noruego", agregó.

Hernanz se mostró igualmente muy crítico con la actitud del juez por no atender su reclamación. "Yo sé que todo el mundo está cansado y quiere irse para su casa. Son momentos de tensión los que se viven durante tres o cuatro días y al final la gente se quiere ir, pero lo que no puedes hacer es no seguir los trámites legales, llevar adelante una entrega de medallas sin haber visto las reclamaciones, no tener en cuenta la mayoría de los vídeos que les enseñamos, no tener en cuenta la reclamación o no tener en cuenta mis declaraciones. Fue un despropósito total porque se querían ir", denunció.

El palista español señaló que estas actitudes que desvelan "prepotencia y soberbia" son habituales por parte de los dirigentes: "Al final ellos saben que tienen el poder, nos ningunean como quieren y se dan situaciones como las del otro día en que nos tratan con mala educación y nos echan de la torre de control. Esa prepotencia que tienen los dirigentes de la federación internacional hoy en día la sufren la mayoría de los deportistas minoritarios".

"En este tipo de deportes que no tienen cobertura mediática, por la prepotencia y la soberbia con la que nos tratan los dirigentes no se puede reclamar por ningún lado a no ser que vayas al TAS. No puedes reclamar a nadie porque ellos saben que tienen el poder y la potestad. La repercusión mediática va a ser mínima porque nadie le va a dar bombo a esto ni nadie le va a tirar de las orejas ni nada. Tienes que ser tú el que inicie los trámites necesarios para ir al TAS para reclamar y que no te vas a gastar 100.000 euros en ir a un TAS que encima lo que hace es crear un grupo de decisión, un grupo de arbitraje, que va a ser el que decida casi en contra de sus propios intereses, que son los de las federaciones o en este caso la federación internacional", afirmó.

"Yo tengo 35 años y he sufrido negligencias, faltas de respeto y faltas de profesionalidad durante toda mi carrera deportiva. Los que devalúan el deporte son los dirigentes que muchas veces nos ningunean y nos quitan esos once meses de entrenamiento que tienes porque, como pasó el otro día, tiene ganas de irse a su casa, o se le hace tarde o pierden el avión", sentenció.