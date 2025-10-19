Mbappé da el triunfo al Real Madrid ante un Getafe que terminó con nueve (0-1)

Un tanto de Kylian Mbappé en el minuto 80 dio el triunfo al Real Madrid ante el Getafe en el Coliseum en la novena jornada de LaLiga, segundos después de que el equipo de José Bordalás se quedara en inferioridad numérica por una tarjeta roja directa a Nyom.

El Real Madrid llega al clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, al que se enfrenta en el Santiago Bernabéu en la décima jornada, tras un partido en el que tuvo que trabajar el triunfo para superar el buen trabajo defensivo del Getafe.

Una falta de Nyom, que llevaba 45 segundos en el campo, para frenar un contragolpe de Vinícius fue castigado con roja y se convirtió en una acción decisiva en un partido que decidió Mbappé con su décimo tanto en la Liga. El Getafe pudo empatar en el minuto 96 en su único disparo a puerta, en un remate de Kamara que salvó Courtois.

Tras el gol del crack francés perdió a otro futbolista el Getafe para más inri por la segunda amarilla que vio Álex Sancris ya en el minuto 84. Esto no impidió que pudiera empatar en la susodicha acción en la que se erigió en salvador Courtois.

El equipo de José Bordalás había logrado sostener su solidez defensiva en el Coliseum en la primera parte y frenó al Real Madrid (0-0), que tuvo en Kylian Mbappé a su jugador más incisivo en la búsqueda del gol.

En las botas del delantero francés estuvieron las dos ocasiones, en los primeros nueve minutos, en las que más cerca del gol estuvo el Real Madrid. Se topó con David Soria en un tercer intento en una primera parte en la que el Getafe defendió bien y acarició el gol con un disparo desde la frontal de Álex Sancris que se marchó cerca del poste de la portería de Thibaut Courtois.

El Real Madrid regresó timorato al encuentro tras el descanso, falto de profundidad y concediendo ocasiones como la que protagonizó Liso con un intento desde fuera del área que no vio portería. El panorama no gustó nada a Xabi Alonso, que rápidamente buscó un revulsivo en la figura de Vinícius, primero, y de Güler, después.

La salida de ambos reactivaron un poco al Real Madrid. El Getafe, algo cansado por el esfuerzo, empezó a dejar espacios. Los hombres de Bordalás tenían 25 minutos por delante para resistir las últimas intentonas del conjunto blanco, que encontró una ayuda en una acción de Nyom.

Con una cartulina amarilla y emparejado con Vinícius, Bordalás sacó al terreno de juego a su hombre más veterano. El defensa franco-camerunés no tardó ni un minuto en autoexpulsarse con un braceo-codazo sin balón a Viníciu; y con un hombre más, el Real Madrid tardó segundos en adelantarse en el marcador: pase de Güler, remate de Mbappé, despeje de Soria, golpeo al palo y el balón dentro de la portería. Fue su décimo gol esta Liga.

Protesta de los jugadores contra el partido en Miami

Como aspecto destacado cabe reseñar que los jugadores del Real Madrid, como anunció su entrenador Xabi Alonso la víspera, y los del Getafe, no compitieron los primeros 15 segundos del partido en el Coliseum, con un gesto con el que secundaron la protesta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami.

La denuncia de Xabi Alonso, que aseguró que "adultera la competición" un partido entre el Villarreal y el Barcelona lejos de La Cerámica, en Miami, fue secundada por los jugadores madridistas que se unieron a los del Getafe para quedarse parados en el arranque del partido en el Coliseum.

De la misma manera que ha ocurrido en los estadios de cada partido de LaLiga EA Sports, tras el pitido del colegiado Kylian Mbappé puso el balón en juego y se quedó parado sin que ningún jugador lo buscase durante quince segundos. La grada del Coliseum respondió con una sonora ovación al gesto de los jugadores de los dos equipos y dedicó cánticos en contra de LaLiga.