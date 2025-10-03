Máxima expectación para el primer gran derbi del grupo décimo de Tercera Federación

Brian, Óscar Sánchez, Ángel Martínez, Pecci, Jaime, Viciana, Cubero, Carri, Marcos Rodríguez, Juan Argudo, Sergio Alba, Mawi, Dani Guerrero, Pascual, Juan Brenes, Antonio Rodríguez, Álex Bernal, Antonio Lacida, Javi Pérez, Narváez, Sesma, Vicky.

Podría suponerse que enumeramos la plantilla del Chiclana CF 2025/26. Casi, pero no. Se trata de futbolistas que pertenecen al club blanco esta temporada y que han pasado por la disciplina de alguno de los equipos del Cádiz CF. Casi todos.

Tal circunstancia agrega un aliciente más al partido que este domingo (12.00 h., El Rosal) disputan Mirandilla y Chiclana. Atractivos como que el Mirandilla aún no ha perdido y lidera el grupo con el Bollullos, mientras que el Chiclana ha empezado aceptablemente la temporada, en mitad de la tabla (pero a únicamente un punto de los play-offs); o que serán muchos los aficionados blancos que se desplacen hasta Puerto Real para presenciar un duelo en el que, a buen seguro, se respirará un gran ambiente.

Será el segundo derbi para el Chiclana en los cinco encuentros jugados, ya que abrió la campaña ante la Balona (victoria de los de Cortijo, 1-2). Pero, sin duda, jugar ante los amarillos es un partido, en este capítulo de los derbis, de superior nivel. Más cercanía, la ya mencionada intensa participación de chiclaneros en la entidad cadista, el que se empiecen a definirse los puestos en la clasificación, la amplia presencia de aficionados blancos en Puerto Real...

“El partido ante el Mirandilla es el quinto, es muy pronto para decir hasta dónde puede llegar este equipo”, argumenta el capitán blanco, Juan Argudo, que, no obstante, estima que una victoria en El Rosal sería un salto importante en la moral y las aspiraciones blancas.

“Siempre es bonito volver a la que fue mi casa”, afirma el guardameta Brian, uno de los hombres destacados en el inicio de Liga. “Será un partido muy bonito”. En este mismo sentido se expresa Viciana, cedido por el Cádiz, lo que hace que, “por respeto”, no celebre el tanto en caso de que lograra perforar la meta gaditana.

El Mirandilla, escuadra pensada para el ascenso, aún no ha perdido, ha ganado tres encuentros y empatado uno. El Chiclana, con el primer objetivo de mantener la categoría recién lograda, ha ganado dos envites y ha sido vencido en otros dos. Comenzó la temporada, eso sí, sorprendiendo en La Línea a uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso, la Balona, en un partido enormemente serio de los pupilos de Cortijo, un triunfo que abrió de par en par las puertas de la ilusión al club de la calle Goya. Además, ante el actual líder, el Bollullos, fue derrotado por un único gol (2-1), habiéndose incluso adelantado en el tanteador.

Desde un primer momento en el Chiclana se habla de mantener la categoría, a la que el club retornó, tras una larga travesía alejado de ella de casi dos décadas, la liga pasada. Así lo manifestaron presidente, entrenador... No obstante, pronto empiezan los “peros”.

“El objetivo es la permanencia, pero si podemos mirar a puestos más altos, ¿por qué no?”, apunta Juan Brenes. En ese sentido, opina de forma similar el capitán, Juan Argudo: “La Tercera es categoría igualada y compleja, pero si conseguimos cuanto antes los puntos de la salvación, podemos aspirar a algo más. Para ello tenemos una plantilla completa y compensada. Sí, podemos esperar mucho más que la permanencia, lo que no quiere decir que no tengamos los pies en el suelo”.

“Tenemos un equipo para algo mucho más que mantener la categoría, por nombres podríamos hacer incluso play-off. Pero, ante todo, eso sí, mantenernos. Luego llegará lo demás, si es posible”, dice Brian.

Vicky, por su parte, afirma que la sorpresa, la victoria del Chiclana ante el Mirandilla, “claro que es posible”. "Esperamos un partido muy disputado e intentaremos sacar los tres puntos. Ya pasó el primer partido ante la Balona, un equipo que tiene muchos buenos jugadores individualmente y que está claro que al final peleará por el ascenso”.

El enorme colorido que se espera en las gradas está garantizado. Serán muchos los chiclaneros que se desplacen hasta Puerto Real. No obstante, al seguidor blanco no le ha sentado nada bien el precio de 15 euros para acceder al encuentro, una cantidad elevada en comparación con la de otros campos. Los comentarios entre aficionados y las redes han puesto de manifiesto estas críticas. Todo, eso sí, dentro del reconocimiento de que las relaciones entre Cádiz y Chiclana son excelentes y que la entidad amarilla viene apoyando en gran medida al club de la calle Goya en las últimas temporadas.