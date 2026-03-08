Manu Rivera evita otro traspié del Cádiz CF Mirandilla (1-0)

El Cádiz CF Mirandilla se llevó los tres puntos tras imponerse por la mínima al Coria (1-0), en un encuentro sufrido en el que el único gol se hizo de rogar par obtener una trabajada victoria ante su afición.

El conjunto cadista salió con intensidad desde el inicio, tratando de imponer su ritmo. En los primeros compases, el Coria intentó sorprender, aunque se encontró con un atento Fer Pérez, que protagonizó una gran doble intervención en el minuto 6, si bien la jugada quedó invalidada posteriormente por fuera de juego.

Con el paso de los minutos, el Mirandilla fue ganando presencia en campo rival. Nico de la Carrera se mostró muy activo en ataque y protagonizó varias de las llegadas más peligrosas. En el minuto 14, su remate obligó a la defensa visitante a enviar el balón a córner. Poco después, el filial llegó incluso a ver puerta en el minuto 24, pero el colegiado anuló la acción.

Antes del descanso, el propio Nico volvió a intentarlo con un disparo desde la frontal que se marchó por encima del larguero, reflejo de la insistencia de los amarillos durante la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, el Cádiz CF Mirandilla mantuvo su propuesta ofensiva frente a un Coria bien ordenado en defensa. El cuerpo técnico movió el banquillo para refrescar al equipo, dando entrada a Moussa Diawara y José González en el minuto 60 y posteriormente a Abel e Ismael Tinoco en el 75'.

Cuando el encuentro parecía encaminado al empate, llegó el momento decisivo. En el minuto 88, Manu Rivera apareció para batir la portería rival y desatar la alegría en El Rosal, firmando el 1-0 definitivo.