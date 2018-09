La mala suerte castiga al Conil en La Juventud

El Conil sumó en La Juventud su primer punto del curso. Un punto que, sin embargo, casi sabe a derrota. Y es que los visitantes fueron por delante en el luminoso desde el minuto 8 hasta el 90.

Dos goles de Cuenca parecía que iban a dar al Conil el primer triunfo de la campaña, máxime tras una segunda mitad en la que siguió dominando y tuvo ocasiones para haber matado el encuentro. Pero en la recta final el Xerez, pese a jugar en inferioridad numérica toda la segunda mitad, se volcó por completo y acabó consiguiendo dos goles en cuatro minutos que le permitieron empatar de manera épica.

Salió dominando el Xerez desde el inicio ante un Conil que no renunciaba a nada y que pronto se encontró con el partido de cara cuando en el minuto 8 Quirós entraba por detrás a Juanca dentro del área y el colegiado señalaba penalti. Cuenca no perdonaba desde los once metros y adelantaba al Conil, que de ahí al descanso se mostró como un equipo bien plantado en el terreno de juego mientras buscaba la sentencia en rápidos contragolpes, aunque lo cierto es que no volvió a disparar entre los tres palos.

No le quedaba mas remedio al Xerez que ir en busca del gol en el segundo tiempo pese a jugar con un hombre menos pero la intensidad de su juego no se acababa de traducir en ocasiones claras de gol y finalmente era el Conil el que golpeaba de nuevo dejando el encuentro prácticamente sentenciado en el minuto 62 en un contragolpe de Cuenca que se plantaba solo ante la meta local y convertía el 0-2.

A partir de ahí, con poco ya que perder, los locales se volcaron sobre la portería de Gallego, y a punto estuvo Quirós de recortar distancias en el 64, pero su disparo se fue fuera rozando el larguero. Tampoco Juan Benítez lo conseguía en el 65, aunque esta vez fue Gallego el que tuvo que emplearse a fondo. Insistía el Xerez, que en el 69 tenía otra buena ocasión en botas de Parra.

El Conil no quería acabar el partido sufriendo e intentó rematarlo a la contra, disponiendo de dos ocasiones claras casi consecutivas, la primera en un disparo de Joselito que fallaba cuando estaba completamente solo ante Fran, y la segunda en un remate desde 30 metros de Ponce.

Pero el Xerez no bajó los brazos y en el 86 conseguía reducir diferencias en un balón dividido en el área que aprovechó David Narváez. Con el 1-2 el partido se volvió loco y en el minuto 90 un penalti de Gallego al derribar a un delantero en su salida. Lo convertía Carrión en el gol del empate.