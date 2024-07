Una luchadora, una todoterreno y una preescolar: las tres gimnastas españolas en París

La primera es una luchadora que vuelve a los Juegos tras estar a punto de decirle adiós a todo; la segunda es una todoterreno capaz de sortear la presión; y la tercera es una preescolar de la gimnasia que, aun así, se ganó la plaza olímpica gracias a un trabajo de hormiga.

En esos términos define la seleccionadora Lucía Guisado a las tres gimnastas españolas que competirán este domingo en los Juegos de París, Ana Pérez (26 años), Alba Petisco (21) y Laura Casabuena (18), con el objetivo común de disputar la final del concurso completo y alguna final por aparatos.

Por experiencia y por edad, llegan a los Juegos en circunstancias muy distintas. Laura debuta y Ana y Alba repiten, aunque nunca coincidieron en otros Juegos.

"Ana es una gimnasta, como ha demostrado, muy luchadora. Estuvo a punto de decirle adiós a todo por su accidente en los pies, pero no se quería marchar de esa manera y se recuperó", señala Guisado sobre la gimnasta sevillana, olímpica en 2016 y que en enero de 2021 se rompió las dos extremidades. No podía ni andar, estuvo meses sin competir y decidió dejar la gimnasia. Pero la retomó poco a poco y se clasificó para París.

"Vio la posibilidad de volver y no volvió de cualquier manera, sino a lo grande, participando en un mundial el año pasado, para ayudar al equipo a clasificarse. No pudo ser la clasificación del equipo completo, pero ella sí consiguió la plaza. Eso muestra el tesón que tiene y lo luchadora y valiente que es", subraya la seleccionadora.

Alba Petisco, olímpica en Tokio 2020, "es una todoterreno", destaca Guisado. "Le encanta competir, se la ve disfrutando en las competiciones. No le puede la presión, puede ella con la presión. Unas veces sale bien, otras veces sale mal. En el mundial no salió todo lo bien que se podía esperar, pero también ella logró su plaza individual y ahí está, se la ha ganado por sus medios".

La responsable del equipo aún se emociona cuando habla de la clasificación para los Juegos de Laura Casabuena, tras pelear ejercicio a ejercicio en la gira de las copas del mundo, su última posibilidad.

"Laura es pura juventud, tiene 18 años y ya ha hecho el mundial, pero todavía está... en preescolar de la gimnasia", afirma. "Se está formando. Se quedó a una décima de conseguir la plaza por suelo en el campeonato del mundo, vimos la posibilidad de conseguirla por las copas del mundo y estuvo luchando hasta el último momento. No teníamos claro que la fuera a conseguir, pero tampoco que no la pudiera conseguir. Su tesón, sus ganas, su juventud la han llevado a conseguir esa plaza y fue una ilusión muy tremenda. Fue una hormiga, venga y venga. Tiene la ilusión y las ganas", señala.

Y una vez en París... ¿a qué aspiran? Según Lucía Guisado, "por sus puntuaciones han demostrado que podría estar cualquiera de ellas en la final del 'all around' (concurso completo, para las 24 mejores)".

"La más potente en ese sentido es Alba. Hizo una quinta plaza en el Europeo con una competición muy buena. Ellas es la que tiene una posibilidad más tajante, pero cualquiera de las otras dos también la tiene por su recorrido y por su gimnasia, que es de alto nivel", sostiene.

Pero tampoco hay que descartar la presencia española en alguna de las finales por aparatos, reservadas a las ocho mejores de cada especialidad.

"Ana tiene muy buena barra de equilibrios y su foco también estará en tratar de lograr esa plaza entre las ocho. Es algo difícil, pero no es imposible", afirma la seleccionadora.

"Laura tiene asimismo una buena barra y un suelo que, sin ser de grandísima dificultad, luce muy bonito y recibe muy buena puntuación, por lo que también le daría esa posibilidad de estar en la final de las ocho. Alba tiene un suelo muy potente, que lo luce mucho y que se siente muy cómoda haciéndolo, y por qué no soñar con que entrase en esa final", dice la preparadora.

¿Y qué dicen las gimnastas?

Del punto final al punto y seguido de Ana Pérez

"Al principio vi la lesión como un punto y aparte y luego como un punto final. Ha resultado ser un punto y seguido y parece que ahora ha llegado la mejor parte de la historia", asegura Ana Pérez a Efe.

"Estoy disfrutando al máximo. Lo más difícil ha sido luchar con la cabeza, con ese miedo de volver a hacerte daño. Encontrarme con 25 años con todo eso fue decir... ¡ostras, tengo que aprender a gestionarlo! Ha sido un camino largo y duro pero creo que ahora estoy mejor que nunca", indica.

"Tenía unos pies que me limitaban. Tuve que volver a parar a pasar por quirófano, parar absolutamente y empezar de cero en todos los sentidos. Estoy trabajando mucho más el tono físico y a la hora de hacer gimnasia lo noto", dice.

Su ideal para los Juegos sería estar en la final del concurso completo y en la de barra.

"Pero hay que ser realista y sé que las finales olímpicas se venden caras. Lo que quiero es hacer un buen papel y mostrar el trabajo que llevo haciendo estos años. Queda la ilusión y la pasión por lo que hago, gracias a eso me paso 7 horas metida en el gimnasio", dice Ana Pérez, que hasta el final ha trabajado para aumentar la dificultad de sus ejercicios. "Si hay que quitar, se puede hacer en el último momento".

Para Alba Petisco, el quinto puesto en los Europeos de pasado mayo en Italia fue "una confirmación de que el trabajo iba por buen camino".

"Lucía (Guisado) me dice mucho lo del todoterreno y me encanta, la verdad, que desde fuera se vea así", señala la catalana, cuya fuerza sale "del esfuerzo de cada día durante todos estos años".

"Con Ana y Laura formamos un combo bastante bueno, porque Ana tiene la experiencia, que yo también voy ganando poco a poco, y Laura tiene bastante alegría y anima un montón", apunta.

El ejercicio que más quiere disfrutar en París es el de suelo, que "tiene potencia". "También puedo hacer una acrobacia bastante potente. Es un ejercicio que permite que la gimnasta se pueda expresar y crear su propia historia".

Y después de París... "Yo sigo otro ciclo más, yo sigo hasta Los Ángeles 2028, esa es mi intención, y ahí ya veríamos", afirma.

Laura Casabuena asegura que, pese a haber asegurado la plaza en el último momento, no es de las que sobrellevan bien la presión. "No soy de las que ha nacido con eso", dice con modestia.

"Me transmite bastante tranquilidad competir con Ana y Alba, porque me serenan un poco cuando yo estoy muy activa", señala sobre sus compañeras de Juegos.

Le encantaría "meter mucha más dificultad" en sus ejercicios, algo que tiene previsto para la temporada que viene, "pero al final a veces cuenta más que estén bien hechos".

"En el suelo sin duda es donde más me puedo expresar. En mi caso, la parte de baile suele gustar bastante. Hago el ejercicio con 'Material Girl', de Madonna, que me llenó, me gustó desde el principio", dice.

"París para mí ha sido como un regalo porque lo veía muy difícil. Voy a que me salga todo como lo he trabajado, a disfrutar y a coger experiencia porque sé que mi ciclo es el de Los Ángeles", afirma la gimnasta de Alcoy. "Voy a dar el máximo, pero sé que con el nivel que tengo no puedo optar..., aunque ojalá que sí, a finales".