El largo camino de vuelta a Chiclana para Samuel

Ha desarrollado casi toda su carrera deportiva en Tercera División, llegando a ser profesional en 2ªB con el Algeciras hace cuatro temporadas y recientemente en la liga gibraltareña con el St. Joseph, con el que jugó la previa de Champions el pasado curso. En mayo se negó a jugar la misma fase de la Europa League porque ya había tomado una decisión que cambiaría por completo su vida deportiva. Samuel quería volver a casa. Tres años recorriendo a diario los 105 kilómetros que separan Chiclana del Peñón son demasiado tiempo para un Samuel que desea jugar de blanco otra vez. Porque con el equipo de sus amores "nunca he podido competir en la categoría en la que se merece estar".

El central de 31 años se sincera sobre su regreso. "No me arrepiento del tiempo que he estado fuera pero ya se me hacía muy duro tanta carretera y llegar a casa tan tarde. Además, estaba muy cansado anímicamente en mayo y por eso decidí no jugar la Europa League. Este año me apetecía estar con mi gente, con mis amigos, echar un año bueno aquí", confiesa Samuel.

El zaguero formó parte del centro de la zaga en el primer partido de liga el pasado domingo, como cabía esperar, pues está en plena forma. "Cada día me encuentro mejor. Yo soy muy exigente conmigo mismo, me gusta mucho exprimirme y en ese sentido, para mí fue un partido normal". Pero con la experiencia de llevar tanto tiempo en este deporte y la espinita clavada que se ha propuesto cumplir, "este año quiero disfrutar haciéndolo bien y yo, que he jugado en Tercera varios años, creo que este equipo no tiene nada que envidiarle a ningún rival para estar ahí arriba. La mezcla que tenemos entre veteranía y juventud crea una compensación muy fuerte que siempre suma. Y con un entrenador como Lupi, que también nos quiere siempre al 100%, no puedo estar más contento".

Además de lo bien que ha encontrado a sus ex compañeros veteranos, a Samuel le han sorprendido muchos juveniles en pretemporada. "Yo pensaba que varios de ellos ya eran senior y me quedé a cuadros al enterarme!" (ríe). Eso es una noticia excelente, porque tenemos una plantilla con dos jugadores por puesto y eso es estupendo a la hora de acabar arriba al final de la competición. Es un beneficio tanto para mí como jugador, porque me va a exigir estar al máximo nivel para jugar; como para el propio equipo. El problema lo va a tener Lupi a la hora de hacer el once", ironiza el chiclanero.

La ilusión y las ganas que tiene Samuel están ya fuera de toda duda, así que el objetivo que tiene en mente para el equipo, a medio-largo plazo, tampoco sorprende. "La teoría en el fútbol está toda escrita, por eso siempre digo que un equipo como el Chiclana tiene que estar en Tercera. Llevamos muchos años ausentes y con la población, las escuelas deportivas y la calidad futbolística que tenemos aquí son razones más que suficientes para ello. A mí me encantaría subir de nuevo con el equipo y para los chavales sería el mejor escaparate". Pero el jugador tiene los pies en la tierra y sabe que eso, de momento, es un camino que hay que recorrer "pasito a pasito. No sabemos lo que nos vamos a encontrar porque los rivales se han reforzado también, la temporada va a ser muy larga y perderemos partidos, pero tenemos una plantilla para estar arriba porque con el compromiso, la seriedad y el buen rollo que hay creo que podemos estar ahí, sufriendo, pero arriba". Aunque se revela exigente, Samuel entiende que si no se consigue ese hipotético ascenso a Tercera esta temporada tampoco sería un fracaso. "Evidentemente no, somos conscientes de la realidad. Cierto es que prefiero este sistema en lugar del play-off, pero la exigencia de este año es tremendamente superior y acabar entre los tres primeros va a ser una batalla complicada". Ojalá.

La apuesta de Samuel para esta temporada sobre quién será el jugador revelación de los juveniles o senior de primer año es Marcos. "Puede ser una de las grandes sorpresas del Chiclana. Es valiente, descarado y en su posición tiene mucho ganado. No tiene 'respeto' ninguno a la categoría y eso es lo mejor que le puede pasar".