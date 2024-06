Lamine Yamal: "Todo lo que se hace en España se reconoce menos que a otras selecciones"

El futbolista de moda en la Eurocopa 2024 es Lamine Yamal. El joven hispano-marroquí se ha convertido en la sensación de la concentración de la selección española en Alemania al convertirse el pasado sábado en el debutante más joven de la historia de la Eurocopa. A pesar de su juventud, el extremo del FC Barcelona muestra mucha madurez en sus respuestas. A pocas horas de enfrentarse a Italia, Lamine Yamal atendió a varias radios nacionales y compartió sus impresiones sobre el debut de España ante Croacia. "Estamos muy contentos por la victoria y por la confianza que tiene el equipo ahora mismo. La primera victoria te marca la fase de grupos y te da la confianza para el siguiente partido. Ahora, a seguir".

También valoró el estilo de juego empleado por España ante Croacia, con menos posesión y más vertical. "Creo que por el estilo de juego con el que salimos, ya que jugamos Nico y yo, cambia un poco el sistema, ya que somos de ir más al espacio y de no tener tanto la pelota, pero también estamos cómodos en este estilo de juego. Tener extremos así creo que ayuda bastante al equipo para tener espacios y salir en largo".

Así valora a su amigo en el vestuario de la selección española, con el que le gustaría compartir vestuario también en su equipo. "Nico Williams es un gran jugador. Ojalá algún día poder compartir vestuario con él, pero creo que eso tiene que decidirlo él. Desde la primera convocatoria nos llevamos muy bien y es un amigo más aquí", explicaba.

Al ser cuestionado por si siente más presión por haberse convertido en el debutante más joven en una Eurocopa, Yamal lo tiene claro. "No, al final es un dato más. No me asusta, juego igual. Intento centrarme en jugar bien y yo creo que al final sólo me ayuda porque cuando haga algo bien se va a magnificar por mi edad, obviamente. Yo creo que solo me ayuda".

En cuanto a su filosofía de juego, Lamine Yamal lo tiene claro. "Siempre pienso y le digo a mis amigos que el que tiene que tener presión es el lateral porque si me voy del lateral estoy encanrando la portería, en cambio si él me roba el balón tendrá que correr todo el campo para meternos gol. Si veo que estoy en uno contra uno, voy a por el lateral siempre porque al final es un juego muy psicológico porque a la que me voy una vez de él ya va más asustado y voy improvisando lo que me salga. Los laterales me aguantan mucho y la primera jugada del partido marca mucho. Siempre pienso que si me voy una vez de él, es una ocasión muy clara", reflexionaba.

También hizo gala Lamne Yamal de su buen humor. Ya que le preguntaron si prefiere ganar la Eurocopa o aprobar 4º de ESO y dio la siguiente respuesta. "Me quedo con ganar la Eurocopa, pero espero que sean las dos (dijo bromeando). Cumplo 17 el 13 de julio, el día antes de la final. Espero que sea el cumple de Nico Williams (12 de julio), el mío, ganemos la final y nos volvamos para Madrid".

A la hora de valorar su relación con el reso de jugadores de la selección esepañola, Lamine Yamal dijo que Morata le da muchos consejos. "Con Morata me llevo muy bien. Me da muchos consejos antes de los partidos y me llevo muy bien con él". Y dio normalidad a su abrazo con Dani Carvajal, rival durante el año por jugar en el Real Madrid. "Al final, yo entiendo que la gente pensará que si uno juega en el Real Madrid y otro en el Barca pues nos vamos a pelear, pero obviamente nos llevamos muy bien. Aquí estamos jugando para la Selección y nos olvidamos de jugar en el Barcelona y el Real Madrid y somos una gran familia y creo que eso es lo más importante para ganar títulos como la Eucopa".

Lamine Yamal mostró su alegría por los aplausos recibidos en el Santiago Bernabéu en el amistoso contra Brasil en marzo. "Muy contento porque al final que un estadio como el Bernabéu te aplauda, encima con la Selección, es mucha felicidad y era un sueño ser aplaudido así jugando un partido con la Selección. Ha sido un punto de inflexión en la temporada. Fue cuando todo fue a más. Empecé a dar más nivel del que estaba dando. Me marcó un poco para la confianza con la Selección".

A la hora de hacer balance de los entrenadores, expresó su opinión sobre las diferencias entre Xavi y Luis de la Fuente. "Conmigo no, pero el estilo de juego de los entrenadores es muy diferente. Te intentan aportar cosas diferentes. Xavi era bastante más intenso y Luis de la Fuente me da más charlas y es más calmado". También confesó haber hablado con Flick, el nuevo técnico del FC Barcelona. "Sí, sí. Hablé con él antes del partido. Me dijo que mucha suerte, que él estaba deseando que empiece la temporada y le dije lo mismo".

Por último, dijo que echa de menos poder salir a tomar algo a una terraza sin ser reconocido. "Siempre le digo a mi madre que lo que más echo de menos es ir a tomar algo a una terraza por la tarde sin que nadie te diga nada. O por ejemplo ir a comprar o a buscar a mi hermano al cole, pues todo eso me agobia un poco", finalizaba.