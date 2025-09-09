Kosovo denuncia a la RFEF y replica que juega contra "el territorio de Al-Andalus" el partido selección española sub 21

La selección española sub 21 venció por 1-3 a la de Kosovo en plena polémica entre ambas federaciones. La Federación de Fútbol de Kosovo (FFK) ha protestado ante la UEFA después de que la Federación Española (RFEF) anunciara el partido contra la del “territorio de Kosovo” en un tuit que posteriormente corrigió. Como réplica, la FFK anunció a su vez que su selección sub 21 jugaba contra el “territorio de Al-Andalus”, añadiendo en lugar de la bandera de España una de Andalucía con una estrella roja de ocho puntas.

"Lamentablemente, no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de comportamiento por parte de la Federación Española de Fútbol, y lo consideramos totalmente inaceptable", denunció la entidad kosovar en una carta enviada al presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, y al de la RFEF, Rafael Louzán.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce la soberanía de Kosovo, decidida unilateralmente por ese país en 2008.

Las selecciones sub-21 de España y Kosovo juegan este martes en Pristina, la capital kosovar, un partido clasificatorio para el Europeo de 2027.

Mensaje original de la cuenta de X de la Selección Española, corregido posteriormente. / Captura de @SEFútbol

En su carta de protesta, la FKK se refiere al comunicado publicado este martes por la Real Federación Española de Fútbol anunciando que su selección aspira a "otro triunfo ante el territorio de Kosovo".

"Solicitamos a la UEFA una reacción clara e inmediata al respecto, así como una rectificación pública y un reconocimiento oficial por parte de la Federación Española de Fútbol, admitiendo que sus acciones fueron inapropiadas y contrarias a los principios fundamentales de la UEFA", reclama en esa misiva el presidente de la FFK, Agim Ademi.

Kosovo es miembro de pleno derecho de la UEFA desde 2016 y ha sido admitida en organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero ha sido rechazada por otras como la Interpol y la Unesco, y no es miembro de Naciones Unidas.