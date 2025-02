El juez, ante un posible falso testimonio de De la Fuente: "Queréllense si creen que miente"

Madrid/El interrogatorio como testigo al seleccionador Luis de la Fuente ha dado lugar a varios momentos de tensión y choques entre la fiscal Marta Durántez y el juez, que ha advertido a las partes de que si ven indicios de que el técnico ha mentido, actúen: "Queréllense si consideran que miente en juicio".

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha puesto de relieve algunas contradicciones observadas en la testifical prestada este martes por el seleccionador en el juicio que sienta en el banquillo al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y a tres exdirectivos por el beso que el primero dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial en 2023.

Fuentes fiscales informan a EFE de que será al final del juicio, una vez practicada toda la prueba, cuando el ministerio público decida si solicita emprender acciones al respecto, porque el momento procesal para pedir deducción de falso testimonio es cuando se elevan a definitivas las conclusiones.

Luis de la Fuente ha negado haber estado presente en la reunión celebrada el 23 de agosto de 2023 en el despacho de Rubiales para gestionar lo ocurrido, donde varios testigos sí le han ubicado, como así se lo ha hecho constar la fiscal.

"Señora fiscal, la gente dice lo que dice; él dice lo que dice", ha interrumpido el juez José Manuel Fernández-Prieto. "Señoría, existe también el falso testimonio", ha advertido entonces Durántez.

"Lo que no se puede pretender es que en el juicio le pongamos un foco al testigo para que diga lo que quiere", ha reprendido entonces el magistrado, y la fiscal ha subrayado después "la relevancia que tiene que los testigos en un juicio digan la verdad".

Ante esta última apreciación, el juez ha cerrado el asunto: "Queréllese contra el testigo pero continuemos el juicio".

Más tarde, durante el interrogatorio dirigido por el abogado de Jenni Hermoso, el juez ha reiterado: "(De la Fuente) es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada, y nos hemos empeñado en decir que es mentiroso. Continuemos. Que no digo que no lo sea, que no lo sé, pero queréllense si consideran que miente en juicio".

Este no ha sido el único de los rifirrafes vividos durante esta jornada, en la que han sido recurrentes las protestas de la fiscal Durántez y las intervenciones del magistrado, también con los testigos.

"Usted si considera alguna pregunta pertinente me lo dice y ya protestaré. Porque no creo que tengamos ganas de volver a celebrar el juicio otra vez", ha advertido la fiscal al magistrado.

Y en otro momento, el juez no la ha dejado preguntar sobre la "clara posición favorable" que mostró De la Fuente a la continuidad de Rubiales durante la Asamblea del 25 de agosto de 2023, en la que el expresidente dio su versión sobre el beso -contradictoria a la de Jenni Hermoso- y rechazó dimitir, aunque finalmente lo hizo días después.

Pero los rifirrafes no han sido sólo con la fiscal, pues el juez también ha puesto coto a algunas expresiones fuera de lugar de testigos como el exjefe de Comunicación de la Federación, Pablo García Cuervo.

En varias ocasiones ha llamado la atención el magistrado a este testigo, al que ha advertido, incluso a gritos, que quería "saber las cosas con claridad, no con chulería", después de que García Cuervo le recriminara a la abogada de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), María José López, que le estaba interrogando en ese momento, que no se hubiera preparado "el juicio".

O cuando le ha pedido que "hable en castellano, sin eufemismos", cuando hacía referencia al beso de Rubiales como "la situación por la que estamos aquí", sin decirlo explícitamente.