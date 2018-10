Siete jornadas, 20 jugadores utilizados por el San Fernando

Que José Pérez Herrera no se casa con nadie es una cosa que ha quedado más que comprobada desde su llegada al banquillo del San Fernando. El técnico jerezano es de los que no miran el carné de identidad para saber el nombre ni para ver la edad que tiene cada uno de sus jugadores. Si el trabajo durante la semana es óptimo y el esfuerzo realizado merece la pena, el entrenador no se corta un pelo en dar una oportunidad a cada uno de los miembros de su plantilla en el encuentro del fin de semana.

El caso más impactante ocurrió quizás el pasado domingo en tierras murcianas, donde Pérez Herrera terminó el partido con hasta cuatro que no son de los llamados titulares habituales, pero es que en el equipo de inicio dio toda la sorpresa del mundo al alinear a Sergio Romero, jugador del equipo B que venía demandando un lugar en el conjunto inicial azulino.

Viendo los números de la temporada hasta el momento, el entrenador azulino ha hecho debutar en la presente campaña nada menos que a 20 jugadores, en concreto 18 del primer plantel y dos del equipo filial. Solamente el cancerbero suplente, Milovic, y el centrocampista Javi Gómezno han contado con un solo minuto de juego desde que comenzó la temporada.

Pero vayamos por partes. Sólo seis jugadores han disputado los siete partidos de competición liguera; de ellos, únicamente tres son los que han tenido el privilegio de jugar los 630 minutos que ha disputado el equipo de San Fernando. Se trata del cancerbero Rubén Gálvez, que ha tenido un extraordinario rendimiento desde su llegada al equipo esta temporada; Gabi Ramos, que es el jugador más en forma del cuadro de La Isla; y Raúl Palma, que se ha convertido en un imprescindible del técnico en el centro del campo, donde está rindiendo a un gran nivel.

Sin finalizar un encuentro y, por ello, con 612 minutos en su haber se encuentra el isleño Carri, máximo artillero del equipo con tres goles que pudieron ser cuatro si hubiese anotado el penalti que erró en tierras murcianas. El mediapunta ha comenzado la temporada de manera sobresaliente y es un fijo en las alineaciones.

También con siete partidos jugados tenemos a Pablo Sánchez, aunque cabe destacar que en el primer partido de Liga solamente jugó un minuto y en el segundo saltó desde el banquillo. A partir de entonces, titular indiscutible con 430 minutos a sus espaldas.

El último hombre que ha estado presente en todos los choques que se llevan de competición es Pau Franch. Este delantero ha sido titular en seis ocasiones, aunque solamente en tres no ha sido sustituido. De momento no ha hecho goles pero es merecedor de ello por el gran momento que ha mostrado en los dos últimos partidos.

Ya con seis partidos hay un total de cinco jugadores. Lolo Guerrero sólo se ha perdido un partido completo, el que se disputó en Villanueva de la Serena, por decisión técnica. Lo demás lo ha jugado todo a un gran nivel. Con otra media docena está su compañero en el centro de la zaga, Oca, todos ellos de titular y perdiéndose nada más que los últimos siete minutos del encuentro disputado en Sevilla, tras ser expulsado. Bruno Herrero también ha mostrado un gran nivel en este inicio y sus seis partidos, cinco de ellos como titular, y sus 447 minutos le da un puesto fijo en el once de Pérez Herrera.

Buba, por su parte, es el otro jugador que ha anotado además de Carri esta temporada, pues los dos tantos restantes han sido marcados en propia puerta por los contrarios. El delantero acumula 362 minutos de juego en cuatro partidos como titular y dos como suplente. Vera es el quinto jugador con seis partidos. El cordobés, que no jugó únicamente el partido ante el Murcia, ha disputado 336 minutos y ha sido titular en cuatro ocasiones.

Ya con cinco encuentros está el lateral Diego Simón, que se perdió dos partidos por sanción tras el choque ante el Sevilla Atlético. Jacobo ha entrado en cinco ocasiones en el equipo, con 180 minutos, aunque solamente ha sido titular una vez.

Nano Cavilla y Manu Ramírez han contado para el técnico en cuatro ocasiones. El lateral sólo ha disputado un partido completo y el centrocampista está siendo, en los últimos partidos, la revelación del equipo entrando desde el banco, en el que ha comenzado todos los choques.

Juanje Torrejón ha actuado en los dos partidos de sanción de Diego Simón, mientras que Colo entró en Villanueva en el titular para suplir a Lolo Guerrero. Mención especial merecen los dos jugadores del equipo B. Sergio Romero, que fue titular en Murcia, ya ha disputado dos encuentros, los mismos en los que ha entrado Ángel Torres desde el banquillo.

El último jugador, y no por ello menos importante, es Pedro Ríos. El quizá máximo baluarte del conjunto de La Isla solo ha protagonizado 74 minutos en el partido inaugural de la temporada ante el Malagueño. A partir de entonces, una lesión lo mantiene apartado.