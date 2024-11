Jorge Martín y Bagnaia llegan a Montmeló para el gran duelo final

Barcelona/El Campeonato del Mundo de Motociclismo se encuentra ante un final de temporada atípico. Como también se halla el Circuit de Barcelona-Catalunya en un contexto del todo inusual. A pesar de ello, los conceptos MotoGP y Circuit casan a la perfección, puesto que la vinculación entre el trazado y el campeonato es algo histórico y especial. Uniendo esfuerzos y recursos para los afectados por la DANA en Valencia mediante el Gran Premio Solidario Motul de Barcelona, el Mundial se decide este fin de semana y, en lo deportivo, el panorama no podría presentarse más interesante.

En este jueves del GP Solidario, todas las miradas han ido ya hacia los dos grandes protagonistas: Jorge Martín y Pecco Bagnaia. La regularidad y las victorias. La promesa y el bicampeón de MotoGP. Con una jornada repleta de compromisos mediáticos, los dos contendientes por la corona han comparecido en rueda de prensa para compartir sus sensaciones y pensamientos antes de un fin de semana decisivo. Aun siendo conscientes de que en unas horas podría conocerse ya el siguiente campeón del mundo, ambos se han mostrado muy tranquilos y esperanzados.

Jorge Martín ha reconocido estar "muy contento de estar otra vez batiéndose en duelo con Pecco por el campeonato". Y ha añadido que está "confiado y con ganas de subirse a la moto para disfrutar". El madrileño sí que ha querido destacar una diferencia con respecto al final del 2023: "El año pasado estaba pensando en hacer historia, en el título, y esta vez estoy centrado en lo que está en mi mano, que es completar un buen fin de semana y ser competitivo", ha añadido.

Pecco Bagnaia, por su parte, ha reconocido los obstáculos que se le presentan este fin de semana, aunque cree tener el antídoto para minimizarlos, puesto que el Circuit es una pista que se le da bien. "El Circuit es un trazado exigente, donde es muy fácil cometer errores. Pero estoy contento de correr aquí, me gusta y soy bueno en la gestión de la degradación de los neumáticos, especialmente los delanteros", ha puntualizado el italiano.

Diferencia de 24 puntos

La diferencia de puntos entre los pilotos es de 24 a favor de Jorge Martín. Se trata de una cantidad difícil de remontar en un solo fin de semana, aunque no imposible. Si Jorge Martín gana la carrera al sprint del sábado, sería automáticamente campeón con una tercera posición del italiano. Si Pecco no suma ningún punto el sábado, Martín tendría suficiente con una octava plaza para asegurar el título.

Aunque las comparaciones son odiosas, Bagnaia ha compartido abiertamente su reflexión sobre la situación por la cual atraviesa. "Jorge ha hecho una temporada fantástica, yo he cometido más errores que él e incluso diría que he tenido algo de mala suerte. Si quieres ser campeón, tienes que ser más regular, como lo ha sido Jorge. En términos de resultados, está claro que hemos hecho un mejor trabajo nosotros", ha afirmado el vigente campeón del mundo. Y no le falta razón a Bagnaia, y es que en su palmarés figuran 10 victorias el domingo frente a las 3 de Martín.

Los asistentes, además, tendrán el aliciente de la lucha por la tercera posición del Mundial. Con el héroe local Marc Márquez en esa plaza por tan solo un punto, el catalán deberá defenderse de Enea Bastianini si quiere complacer a su público. Siguiendo con los atractivos, Aleix Espargaró, que anunció su intención de retirarse al final de la temporada durante el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, tendrá la oportunidad de despedir su carrera deportiva en casa, arropado por la afición. Además, Moto2 y Moto3 brindarán la misma emoción de siempre, con Ai Ogura y David Alonso exhibiéndose ya como flamantes campeones de sus respectivos certámenes.

Entradas solidarias

Parte de los beneficios obtenidos de las entradas del Gran Premio Solidario Motul de Barcelona se destinarán directamente a los fondos de ayuda a Valencia, por lo que los aficionados que pasen por el Circuit a lo largo del fin de semana saben que con su contribución ayudarán a la recuperación de todas las personas afectadas por la gota fría. Con una respuesta abrumadora por parte del público, el Circuit está muy cerca de colgar el cartel de "completo". Es por ese motivo que anima a todos los fans a que compren las últimas localidades disponibles en www.circuitcat.com.