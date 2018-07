El jerezano Fede Vidal se hace cargo de la selección

El jerezano Fede Vidal es el nuevo seleccionador nacional de fútbol sala después de ocho años de intenso y exitoso trabajo en la Real Federación Española de Fútbol. Nacido el 14 de diciembre de 1973 en Jerez, completó una dilatada carrera como jugador de fútbol sala en clubes de la talla de Garvey y Caja San Fernando Jerez, Ourense, Pontevedra, Valencia o Santiago antes de convertirse en un entrenador de prestigio avalado por su trabajo en clubes como el Bujalance, el Benicarló -donde ejerció como asistente- o el Luparense italiano.

En 2010 comenzó a trabajar con selecciones españolas, siendo el máximo responsable de las categorías sub 18, sub 19 y sub 21, así como asistente de José Venancio López en el combinado absoluto, con el que conquistó los Europeos de Croacia 2012 y Serbia 2016, junto al subcampeonato del mundo de Tailandia 2012.

El anterior seleccionador, José Venancio López, pasa a ser director técnico deportivo de fútbol sala de la RFEF.