Javier Tebas y el partido en Miami: "Es una oportunidad perdida para el fútbol español"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha expresado su opinión a través de sus redes sociales tras la decisión tomada este martes por la noche en la que la patronal anunciaba que no se disputaría el encuentro de la 17ª jornada entre Villarreal CF y FC Barcelona en Miami.

El partido, que se hubiera disputado en el Hard Rock Stadium, que será sede del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 ha sido cancelado por los promotores del partido por la "incertidumbre generada en España durante las últimas semanas" y la polémica suscitada en las jornadas pasadas en las que ya se habían visto envueltos hasta jugadores del Real Madrid, principal competidor por el título del FC Barcelona, con el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En su comunicado, Javier Tebas habla de "una oprotunidad perdida para el fútbol español para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro", y critica "la visión cerrada y provinciana" y reprocha a los que estaban en contra del partido por poner en riesgo la integridad de la competición. Por último, también ha agradecido a los dos clubes: Villarreal CF y FC Barcelona, su buena predisposición para la disputa del partido liguero lejos de nuestras fronteras, anunciando que volverán a intentar que se pueda jugar para la proyección internacional de la competición.

El Villarreal, muy enfadado

Los dirigentes del Villarreal CF han mostrado su profundo enfado con LaLiga después de que la patronal anunciara este martes, mientras el equipo disputaba su partido de la Liga de Campeones ante el Manchester City, la cancelación del encuentro contra el Barcelona en Miami.

El club castellonense fue informado minutos antes del inicio del partido de que el duelo no se jugaría finalmente en Estados Unidos, pero también se le aseguró que la noticia no se haría pública ese mismo día.

Las cámaras de Movistar+ captaron al consejero delegado Fernando Roig Negueroles manteniendo una enérgica conversación telefónica en el palco de La Cerámica tras leer su móvil, momento en el que habría conocido la publicación del comunicado.

El técnico Marcelino García Toral calificó lo ocurrido como una “falta de respeto absoluta”, subrayando que el anuncio en pleno encuentro resulta “una falta de respeto para los dirigentes, el club, los profesionales y la afición”.

El entrenador adelantó que el Villarreal publicará un comunicado oficial este miércoles para fijar su posición. Fuentes del club ya han expresado su indignación por la gestión de LaLiga, denunciando su falta de previsión, organización y respeto institucional al realizar el anuncio de manera unilateral durante el partido.