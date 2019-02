El irlandés Howley se apunta la gran cita de la segunda semana

Muy buen ambiente hubo el domingo en las gradas de un Gran Premio Diputación de Cádiz del Circuito del Sol con importantes nombres de la hípica internacional como Jérôme Guery, Gudrun Pattet, Laura Kraut, Penelope Leprevost, Harry Charles o Michel Robert, que sigue en activo a sus 71 años de edad.

Por encima de lo previsto, 14 jinetes disputaron su primer recorrido sin falta abriendo el pase directo a un desempate que dejó con la boca abierta. Desempate diseñado por Louis Koninckx y que supo aprovechar muy bien el jinete irlandés Richard Howley con su caballo Chinook, al cual lleva montando desde 2015. "Conozco muy bien a mi caballo y, además de ser muy rápido, tiene un giro muy rápido también. Espero poder correr el GP Invitacional con alguno de los caballos que he traído para pruebas grandes".

Jake Saywel, siempre muy competitivo, lo intentó hasta el final, pero se quedó a las puertas con un segundo puesto montando a la limpísima yegua, de 12 años, Havinia Van de Roshoeve. El jinete español afincado en Bélgica Julio Arias rozó el podio con otra hija de Cicero Z, Dirka des Brumes. Lamentablemente no pudo ser por una barra que se le escapó en un vertical durante el desempate. "Esta vez no ha podido ser, la yegua no ha visto bien el vertical por la luz, pero estoy contento con como ha saltado. En cualquier caso, traje 14 caballos en total de los cuales ocho los tengo para correr grande y esperemos poder conseguir algo en estas cuatro semanas que quedan de Circuito". La británica Jodie Hall, quien lleva un muy buen circuito, fue tercera de los cinco ceros que con los que terminó el desempate.

En el resto de pruebas del Big Tour, tanto Richard como Jodie sacaron también buenas notas. El irlandés, segundo en la prueba de 1,45, liderada por Andrew Ramsay y California 62 y, la británica con la tercera posición de la prueba de 1,30, en la que batió el también irlandés Greg Broderick.

En el Medium Tour, gran papel de los jinetes españoles. El joven jinete madrileño Jacobo Ussía lideró la prueba de 1,45 con su caballo Vicomte de la Cour, la americana Rosalie Biedron la de 1,35 y el gallego Javier Gonzalez Fraga, con Titán de Pravia, en 1,30.