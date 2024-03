Importante partido del filial Cádiz CF en Málaga

El Cádiz CF Mirandilla afronta una importante cita en la 28ª jornada de Liga del grupo 4 de Segunda Federación. El conjunto gaditano visita al Vélez CF el domingo 24 de marzo (12:00 horas) para disputar un duelo ante un rival que también pelea por el objetivo de la salvación.

De hecho, ambas escuadras están empatadas a 32 puntos. La visitante, en la 10ª posición. La local, en la 12ª, las dos con los mismos puntos que el Atlético Antoniano, inquilino del 13º puesto que obliga a jugar una eliminatoria por la permanencia. El descenso queda a dos puntos con La Unión Atlético en el 14º con 30.

El filial cadista, después de caer 1-2 en casa ante el Sevilla Atlético (líder), busca una victoria con la que daría un paso de gigante para conservar la categoría.

El entrenador del Cádiz CF Mirandilla, Alberto Cifuentes, recalca la relevancia del encuentro. En declaraciones a los medios oficiales del club, afirma que "es una semana en la que hemos incidido mucho en la importancia del partido. El partido contra el Sevilla Atlético fue un muy buen partido, a pesar de la derrota, dos errores en los goles que normalmente no cometemos nos condenaron a no conseguir ningún punto, pero es cierto que el equipo hizo un buen trabajo, hizo un buen partido, con diez tuvo la opción de empatar con la ocasión de Kensly. Hemos incidido en eso, en no perder esa identidad nuestra. Vamos a un sitio donde tenemos que hacer un partido muy serio, un partido de pocos errores, de conseguir adelantarnos en el marcador, un partido trascendental para nosotros".

Sobre el Vélez CF, Cifuentes indica que "es un equipo que ha sufrido muchas modificaciones en el mercado de enero, con muchísimo cambio de jugadores y con muchos jugadores jóvenes ahora en el once, pero es un equipo que tiene mucha ilusión. Esos jugadores jóvenes han visto la posibilidad de estar en Segunda RFEF y están compitiendo muy bien, están corriendo mucho, están trabajando mucho, en su campo son complicados. El otro día en Estepona fue el único partido que han perdido así más claramente, pero es un rival muy difícil, un equipo que estamos en los mismos puntos, un partido que es vital para los dos equipos, que conseguir una victoria te da un salto de tranquilidad, y para nosotros es muy importante volver a ganar fuera de casa, porque desde el partido de Orihuela no lo hacemos, y vamos a tener que dar todo, todo, todo y algo más, para conseguir adelantarnos en el marcador, y conseguir la victoria".

La Liga enfila la recta final y el técnico habla de la situación de su equipo: "Es cierto que clasificatoriamente estamos en mitad de tabla, pero en esta categoría donde tantos equipos juegan playoff de ascenso, y tantos equipos descienden y hay un playout, pues estamos en esa circunstancia de que una victoria te alivia durante una semana, y no conseguirla pues te mete en problemas. Estamos fuera, empatados con muchos puntos, con muchos equipos a los mismos puntos, y conseguir tres puntos te da vida. Nos enfrentamos a tres semanas cruciales para nosotros, con Vélez, UCAM y El Palo. El primer partido es este, no cometer errores, ser un equipo sólido, práctico, con mucho carácter, con mucha iniciativa y con mucha llegada al área. Ojalá que estemos acertados arriba, recuperemos la versión goleadora que hemos dado en otros muchos días, y seamos sólidos, no encajemos y consigamos una victoria importantísima para nosotros".