Las imágenes del Newcastle-Athletic

Dos errores en defensa condenaron al Athletic Club, que cayó este miércoles en Newcastle con goles de Dan Burn y Joelinton (2-0).
Los de Ernesto Valverde, que sólo han ganado al Qarabag en estas primeras cuatro jornadas de la Liga de Campeones, tienen tres puntos y necesitan una importante mejoría en las jornadas finales para meterse al menos en la repesca.
1/65Las imágenes del Newcastle-Athletic/David Davies | Europa Press
