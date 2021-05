El guión se cumple en la Bahía de Cádiz

El canario integrante del equipo olímpico español, Joel Rodríguez, consigue lo que vino a buscar a la bahía gaditana y tras una durísima jornada final, levanta la Copa de España de ILCA 7, esperando a la última prueba para saberse ganador. El deportista del RCN de Gran Canaria dejó claras sus intenciones desde los comienzos de un día al que llegó empatado a puntos con el balear Carlos Roselló, y con dos victorias y un segundo frente a un segundo, un tercero y un cuarto de Roselló, pasó de uno a tres puntos de ventaja tras la segunda prueba, metiendo tres puntos más en el recorrido final. El canario se mostró pletórico en el día más difícil, con vientos superiores a los 20 nudos de intensidad del SW y una ola complicada que a ratos hacía intransitable la bahía gaditana.

Junto a ellos en el podio final, el menorquín Pere Ponseti, que consigue mantenerse en el podio gracias a un valioso descarte que le permite mantener la distancia con el campeón de la Copa de España Sub 21, el catalán Ricard Castellví, cuarto a dos puntos de podio. Castellví por su parte saca partido de las rentas para resolver de su lado el empate a puntos con el regatista de Tenerife Leopoldo Barreto, que a punto ha estado de aguarle la fiesta. Barreto acaba quinto absoluto y subcampeón Sub 21 y completa el podio en esta categoría el gallego Roberto Bermúdez de Castro, que se despide por la puerta grande ganando la novena y última prueba de la copa nacional. Impresionante también la pelea entre los más jóvenes, entre los que también destaca Pep Cazador que acaba cuarto a un solo punto del gallego.

Acertó la organización adelantando el horario, lo que ha permitido cerrar el programa con nueve pruebas según lo previsto. Tras la regata se celebró la entrega de trofeos a los ganadores y ocupantes de podio.

María Fernández y Antonia Domínguez, éxitos gaditanos en la Copa de Andalucía

Por otra parte, las duras condiciones sí obligaron a cambiar los planes de este día en las copas autonómicas de ILCA 6 y Windsurf, resuelto con una única prueba para las clases Raceboard y Techno, dos para los ILCA 6 y tres para las tablas con Foil. En la clase ILCA 6, la victoria se decidía en la última prueba del lado de Carlos Francisco Sánchez, del CNM Benalmádena, gracias a un 3º frente a un 9º del regatista del CN El Trocadero, Francisco Manuel Bolaños, quien hasta ese momento aun retenía el liderato al que llegó tras la jornada inaugural. Con dos puntos entre ambos, a uno de Bolaños, el tercer puesto es para Jacinto Barroso del CDN Punta Umbría. A las puertas de podio a dos puntos, se queda el ganador de los dos últimos recorridos, el regatista del CNM Benalmádena Alfie Bannister, crecido ante las adversidades, seguido de su compañero de club Raúl González y la campeona femenina, Lola Belizón del Club Polideportivo Cádiz. El podio femenino lo completan María Pérez del CAN Eslora y Helena Grosso del CP Cádiz.

En la clase Techno Sub 17, la joven María Fernández del CN Puerto sherry se vale de las rentas y levanta la copa autonómica con un punto a su favor, con el segundo y tercer puesto a manos de Antonio Cueto, ganador de la prueba final, y Arancha Sahuquillo, ambos del equipo del CN Sevilla. En Techno Sub 15, las cosas se quedan como estaban y la copa es para Lucía Guardiola del CN Puerto Sherry, escoltada en el podio por Alfonso Benito del CNM Benalmádena y Manuel Sánchez del CN Sevilla. Tampoco hay sorpresas en Techno Plus, donde vence la windsurfista del CN Puerto Sherry Ana Sánchez Corrales, y lo mismo pasa entre los Raceboard, con la victoria de Álvaro Rivera, del CNM Benalmádena, con un tercero en el último recorrido que ganó Marc Ribó del CN Sevilla. Junto a ellos en el podio final, Jaime Andrés del CV Valdelagrana. En esta clase la campeona femenina es María Antonia Domínguez del equipo de Windsurf del CN Puerto Sherry, organizador de la copa autonómica.

Entre las tablas de la clase iQFoil el día resultó espectacular y con tres nuevas pruebas, se confirmaban las victorias de Lucía García Cubillana del CN Sevilla en Juveniles, seguida de Alejandro Arauz del CN Puerto Sherry y Pilar Samalea del CN Sevilla, y de los hermanos Pilar y Fernando Lamadrid, del CN Puerto Sherry, imbatidos a lo largo de siete pruebas en las categorías femenino y masculino.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos de las clases ILCA y Windsurf en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto.