El gaditano Arturo Arauz, plata en el Mundial de Techno sub'17

El andaluz Arturo Arauz es ya el nuevo subcampeón del mundo de la clase Techno en su categoría Sub 17, proclamado este sábado en aguas de Chipre. El joven windsurfista del CN Puerto Sherry tuvo el oro en sus manos, puesto al que accedió tras la primera jornada, y tras una intensa competición con el también español Bruno Bárbara que les llevó al empate tras la penúltima jornada, un primero de este frente a un tercero de Arauz, inclinaron la balanza del lado de Bárbara por solo dos puntos.

Impresionante actuación la de Arauz (Actiba Mar y Aventura, Maika Visión, Puerto Sherry), quien con 16 años recién cumplidos ha soportado la presión de un mundial para hacer su regata y pelear por el objetivo sin distracciones. Al andaluz solo le ha pesado un fuera de línea que ha podido descartar, validando tres primeros, dos segundos y un tercero.

Meritorio también el top8 de la joven integrante también del equipo del CN Puerto Sherry, Claudia Herrero, entre las chicas Sub 17, un puesto que el entrenador Juan Portela califica de muy meritorio, "mucho", así como la actuación del windsurfista del CN Sevilla, Gonzalo Díaz, que firma el decimotercero en Sub 15, un puesto que como nos dice Portela «pudo ser top5 de no ser por un fuera de línea«.

Por su parte, Lucía Guardiola, del CN Puerto Sherry, se queda a dos puestos del top10 en Sub 15 femenino, el regatista del CNM Benalmádena Alfonso Benito ocupa el puesto 39 y quinto entre los españoles en Sub 17.

Además del oro de Bárbara y la plata de Arauz, otra española, la joven Azul Sánchez, se proclama campeona del mundo de Techno Sub 17, en total España ha sumado nueve regatistas en puestos de Top 10. "En general los resultados del equipo español están arriba en todas las categorías. Globalmente muy buenos. Yo creo que nunca ha habido un oro y plata español en una misma categoría Techno", concluye Portela.

La competición arrancó el pasado martes 1 de noviembre y se ha desarrollado a lo largo de cinco jornadas tras las que España ha conseguido un total de tres medallas. La actuación en categoría Sub 17 ha sido la más destacada, con los título mundiales de Bruno y Azul, además del subcampeonato del gaditano Arturo Arauz.