Nada menos que 17.943 kilómetros separan Cádiz y Sydney, respectivamente la ciudad natal de Raúl Beneit Romero y la que sirve de sede al equipo australiano en el que milita este futbolista de 25 años de edad. Desde la lejanía, la pandemia del Covid-19 las ha sumido en circunstancias parecidas.

–¿Cómo andan la pandemia y la vida cotidiana en el país en el que reside actualmente?

–Pues de momento la situación del Covid-19 en Australia no es tan grave como en España. Los casos positivos han ido subiendo a lo largo de las últimas semanas, pero parece que todo está más controlado que allí. La gente puede salir a la calle a practicar deporte o pasear, pero la mayoría de los establecimientos y comercios están cerrados, solo permanecen abiertos aquellos que son de primera necesidad.

–Y en lo que respecta al mundo futbolístico, ¿cómo se está viendo afectado?

–Con respecto a la liga, la pretemporada comenzó en enero y el primer partido fue en marzo. Hasta ahora solo llevamos tres partidos disputados y el comienzo liguero no ha sido del todo bueno. Hace un mes se paró la competición y se nos dio la orden de ejercitarnos por nuestra cuenta, ya que no están permitidas aglomeraciones de más de dos personas. Si todo se sigue controlando bien, quizá reanudemos los entrenamientos colectivos el 1 de junio, pero muchos clubes y gente del mundillo del fútbol están diciendo que posiblemente se alargue más el aplazamiento.

–¿Existe alguna fecha prevista, aunque sea de forma más o menos aproximada, para la reanudación de la competición?

–Es todo una incógnita por ahora. Así que estoy a la espera de nueva información y entrenando por mi cuenta. Es un gran alivio que al menos podamos salir a la calle a pasear o practicar deporte, algo que ya sé que no está permitido en España, donde parece que el confinamiento en las casas todavía va para largo.

–¿Se plantea volver pronto a España, añora la época en la que vivía en Cádiz?

–La verdad es que se echa bastante de menos, sobre todo a la familia y los amigos. He tenido la suerte de pasar las dos últimas navidades en casa, porque justamente nos pillaba sin liga y eso me ayudó bastante a recargar las pilas para afrontar mi estancia aquí. En cuanto a lo de volver a España…, pues tengo la idea de regresar pero mejor dentro de unos años. De momento me gustaría vivir un par de años más por acá y quizá luego probar suerte en algún país asiático. El año pasado ya estuve a punto de irme a jugar a Hong Kong, pero al final decidí quedarme en Sydney. Mientras pueda y el fútbol me lo permita, me gustaría aprovechar estas experiencias de vida.

–Describa a los lectores de Diario de Cádiz que no le conocen sus cualidades futbolísticas.

–Pues me describiría como un jugador técnico, con visión para dar el último pase y desequilibrar en el último cuarto de campo. Creo que también destaco a la hora de tomar decisiones sobre el terreno. Bueno, ya vale, que me estoy echando muchas flores.

–¿Acostumbraba a ver los encuentros jugados por el Cádiz, club en cuya cantera se formó, durante la presente campaña?

–Lo veo cuando puedo aunque la diferencia horaria no ayuda mucho. Ahora mismo son ocho horas de diferencia pero a principios de año llegan a diez. En caso de no poder ver los partidos, suelo seguir luego los resúmenes y análisis. En Navidad aproveché para ir a un par de encuentros y me dio la sensación de que saben perfectamente a qué juegan. No son los que hacen el fútbol más entretenido pero se muestran muy ordenados. Ojalá esto del coronavirus no les complique el tema del ascenso a Primera División.

–¿Caben comparaciones entre el fútbol que se practica en España y el que se ha encontrado en Australia?

–El fútbol australiano se parece mucho al estadounidense. Se trata de un fútbol muy físico con muchas transiciones, aunque me sorprendió bastante desde mi llegada aquí porque también abundan los jugadores muy técnicos. No hay tantos como en España pero he visto más que en lo que pude experimentar en EEUU. Eso sí, en España el fútbol es más técnico y con mayor rigor táctico que en Australia, donde se carece más de esta última faceta.