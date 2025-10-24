Fútbol sala: el Virgili Cádiz, con una equipación especial en su visita al Xerez

El CD Virgili Cádiz afronta una cita exigente en la séptima jornada del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala, en la que visita al Xerez Toyota Nimauto el sábado 25 de octubre a partir de las 20:20 horas en el Pabellón José María Ruiz Mateos de Jerez de la Frontera. El encuentro llega con ambos equipos situados en la zona alta de la tabla, con el Xerez en la segunda posición con 14 puntos y el CD Virgili Cádiz en la tercera con 12, separados por tan solo dos puntos.

El conjunto de la capital gaditana ha completado una semana de trabajo intensa, enfocada en preparar todos los detalles que requiere un derbi provincial y un rival de gran nivel. Juan Carlos Gálvez, entrenador del CD Virgili Cádiz, explicó que “la semana de trabajo ha sido intensa, preparando todos los detalles que conlleva este tipo de partidos. La única nota negativa ha estado en el apartado de lesiones”.

El técnico analizó al conjunto jerezano destacando su potencial y experiencia: “Respecto a Xerez, es uno de los favoritos para ganar el Campeonato, tienen jugadores que han jugado en superiores categorías y eso implica estar muy concentrados para poder conseguir algo positivo. Además, tendrán en su afición otro elemento importante por el apoyo que ofrecen en estos partidos”.

En el capítulo de bajas, el CD Virgili Cádiz no podrá contar con Mario Santiago ni con Andresito; mientras que son duda de última hora y a expensas de evaluar su evolución en el calentamiento previo del partido Raúl Álvarez, Jesulito y Óscar Lojo.

Con la segunda equipación

El CD Virgili Cádiz vestirá de verde en el derbi provincial ante el Xerez Toyota Nimauto. El conjunto gaditano lucirá su segunda equipación, presentada como homenaje a la provincia con motivo del 50º aniversario del club.

La elástica, diseñada junto a Umbro, sponsor técnico oficial, se ha convertido en un símbolo de identidad. En ella, los nombres de todos los municipios y entidades locales autónomas de la provincia están estampados en el pecho, formando un mapa humano que representa la unión de Cádiz de norte a sur.