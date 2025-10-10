Fútbol sala: nueva cita en casa del CD Virgili Cádiz

El CD Virgili Cádiz afronta un nuevo reto liguero en la jornada 5 del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala, donde recibirá al CD Córdoba Futsal B Patrimonio de la Humanidad. El encuentro se disputará el domingo 12 de octubre de 2025, a las 12:30 horas, en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

Con motivo de esta cita, el club ha organizado el ‘Family Day'25, una jornada especial con la que se rendirá homenaje a los hijos, hermanos y familiares más cercanos de los jugadores y técnicos. Antes del comienzo del encuentro, todos ellos compartirán una fotografía con los protagonistas sobre la pista, en un gesto simbólico de unión y agradecimiento hacia el entorno más cercano del vestuario.

Tras la reciente clasificación en la Copa del Rey de Fútbol Sala tras vencer a domicilio al Smurfit Westrock La Palma FS, el conjunto gaditano vuelve a centrarse en la competición liguera con el objetivo de mantener su posición en la parte alta de la tabla. El entrenador, Juan Carlos Gálvez, explicó en la previa que disputar un encuentro entre semana obliga a “cambiar la programación y cargas de los entrenamientos”, aunque destacó que “la actitud del equipo hace que se adapte a cualquier situación”.

El técnico subrayó que el duelo de esta jornada será especial por jugarse en horario matinal, una novedad en esta temporada. Gálvez señaló que el equipo afrontará el partido “con la intención de hacer bueno el punto obtenido en la última salida”, para lo cual será necesario “sumar de tres”, lo que permitiría seguir en los puestos altos de la clasificación.

El entrenador recordó que las dos próximas jornadas medirán al CD Virgili Cádiz con equipos filiales, lo que implica “juventud, calidad y alto ritmo de juego”. Aun así, aseguró que el grupo está preparado “para neutralizar esas fortalezas, a través de nuestros numerosos recursos”. Gálvez reconoció que “no va a ser fácil, como viene ocurriendo en las jornadas anteriores”, aunque confía en que el equipo continúa “dominando muchas facetas del juego que son importantes para conseguir un resultado final favorable”.

En el apartado de bajas, el conjunto gaditano no podrá contar con Mario ni con Andresito, mientras que Carlitos regresa a la convocatoria tras la confirmación por parte de la Real Federación Española de Fútbol de que está apto para jugar después de cumplir un encuentro de sanción en Copa del Rey.

Gálvez hizo un llamamiento a la afición del CD Virgili Cádiz para llenar el pabellón y apoyar al equipo: “Necesitamos a nuestra afición, que seguro nos dará ese impulso necesario para conseguir otra victoria y queremos devolverle ese apoyo haciendo un gran partido con el que puedan disfrutar”.