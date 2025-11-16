Fútbol sala: derrota del Cádiz Virgili antes de un partido histórico

El CD Virgili Cádiz afrontó la décima jornada del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala con los cinco sentidos puestos en la liga, pese a la ilusión que despierta el histórico duelo copero de este martes. En el Ciudad de Cádiz, el conjunto gaditano se midió al Oleoinnova Mengíbar FS, líder de la categoría, y cayó por 1-2 en un partido intenso, con un arbitraje muy discutido que marcó el desenlace del encuentro.

Desde el inicio, el equipo de Juan Carlos Gálvez dejó claro que no se guardaba nada para la Copa. Virgili salió valiente y generó peligro con disparos de Óscar Moguel, Andresito, Wallace y Poti, todos frustrados por un Rafa López que fue una muralla bajo palos. Hilario, en la portería local, también respondió con paradas decisivas ante Cortés y Pedrolas. Poti rozó el gol con un disparo a la cruceta antes del descanso, que llegó con empate sin goles y la sensación de que el marcador no reflejaba el esfuerzo de los gaditanos.

En la segunda mitad, el guión se mantuvo. Virgili lo intentó con insistencia, pero volvió a toparse con el inspirado portero visitante. La jugada que cambió el partido llegó con la expulsión de Andresito por doble amarilla, tras una provocación de Pedrolas a la que el jugador del Virgili no respondió. Sin embargo, el árbitro erróneamente decidió mostrar tarjeta a ambos en una acción que generó gran indignación en el banquillo local. En inferioridad, Virgili aguantó con coraje e incluso generó dos ocasiones claras por medio de Castilla y Óscar Lojo, ambas neutralizadas por Rafa López.

Pero nada más restablecerse la igualdad, con Jesulito entrando a pista como quinto hombre, José Carlos adelantó a Mengíbar con un disparo cruzado en el minuto 29. Poco después, Karim firmó el 0-2 tras una pérdida en campo propio. Lejos de rendirse, el conjunto gaditano apretó hasta el final, con Óscar Lojo de portero-jugador y varias llegadas peligrosas que el guardameta visitante volvió a desbaratar. En el último minuto, Carlitos recortó distancias desde el doble penalti, pero los 13 segundos restantes no bastaron para culminar la remontada.

Pese a la derrota, Virgili dejó una gran imagen ante el líder, compitiendo con intensidad y demostrando que el equipo está centrado en la liga sin dejar de soñar con la Copa.

La cita que llega este martes será especial: Cádiz vivirá por primera vez la visita de un equipo de Primera División de fútbol sala en competición oficial. El rival será el Barça, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. No hay entradas disponibles y la ciudad entera aguarda una tarde-noche histórica para la que el club gaditano prepara una auténtica fiesta del fútbol sala como nunca antes se había vivido.