Fútbol sala: el Cádiz CF Virgili busca una nueva victoria en Sevilla

El Cádiz CF Virgili afronta el domingo 6 de noviembre a las 12:00 horas el partido ante el CD Tres Calles, que se jugará en el pabellón Fernando Martín de la localidad sevillana de San José de la Rinconada.

Los amarillos llegan a la cita invictos en liga, tras haber goleado al CD Decorséneca en casa, mientras que los sevillanos vencieron a domicilio al CD La Palma FS.

Déborah Fernández, entrenador del conjunto gaditano, no quiere relajaciones y advierte de que el CD Tres Calles "es uno de los tapados de la categoría. Lo pude ver en San Fernando cuando se enfrentó al Isleño y realmente me pareció un muy buen equipo, muy trabajado y me sorprendió que estuviera donde ha estado hasta hace dos jornadas. Ya está sumando los primeros puntos y tenemos que destacar los rivales ante los que ha sumado, ganándole al Alchoyano y ante La Palma como visitante".

Esta semana debido a la jornada festiva del martes, el equipo ha trabajado únicamente en dos sesiones de entrenamiento, la del lunes dirigida por el técnico Manuel Cózar, y la del jueves, en la que Déborah Fernández ha perfilado aspectos técnico-tácticos de cara al partido del fin de semana.

La entrenadora tendrá disponible a Litos, tras haberse recuperado de unas dolencias que arrastraba desde hacía algunas semanas. No podrá contar con José García, recuperándose del post-operatorio de una cirugía menor ni con Álex del Amor por sanción. Tampoco formará parte de la convocatoria Paco Ferreira, que ha causa baja en el club por motivos personales.