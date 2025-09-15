Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada

El sueco Armand Duplantis volvió a desafiar los límites de la pértiga este lunes en los Mundiales de Atletismo de Tokio, donde no solo conquistó la medalla de oro, sino que además batió de nuevo su propio récord mundial con un salto de 6,30 metros, logrado en su tercer y último intento.
La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que firmó una marca de 6,00 metros, mientras que el australiano Kurtis Marschall se colgó el bronce con un registro personal de 5,95.
