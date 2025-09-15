Duplantis celebra su nuevo triunfo rodeado de una gran expectación en Tokio.
Duplantis celebra su nuevo triunfo rodeado de una gran expectación en Tokio. / Adam Warzawa | Efe

Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada

Duplantis hace historia con un salto de 6,30 m: oro y récord mundial

Redacción Deportes

Tokio, 15 de septiembre 2025 - 17:55

El sueco Armand Duplantis volvió a desafiar los límites de la pértiga este lunes en los Mundiales de Atletismo de Tokio, donde no solo conquistó la medalla de oro, sino que además batió de nuevo su propio récord mundial con un salto de 6,30 metros, logrado en su tercer y último intento.

La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que firmó una marca de 6,00 metros, mientras que el australiano Kurtis Marschall se colgó el bronce con un registro personal de 5,95.

Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
1/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
2/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
3/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
4/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
5/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
6/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
7/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
8/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
9/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
10/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
11/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
12/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
13/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
14/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
15/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
16/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
17/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
18/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
19/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
20/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
21/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
22/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
23/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
24/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
25/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
26/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
27/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
28/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
29/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
30/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
31/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
32/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
33/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
34/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
35/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
36/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
37/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
38/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
39/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
40/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
41/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
42/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
43/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
44/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
45/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
46/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
47/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
48/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
49/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
50/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
51/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
52/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
53/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
54/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
55/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
56/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
57/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Mats Irham | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
58/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Zsolt Czegledi | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
59/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Zsolt Czegledi | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
60/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Zsolt Czegledi | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
61/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Zsolt Czegledi | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
62/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Zsolt Czegledi | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
63/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Zsolt Czegledi | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
64/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Michael Buholzer | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
65/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Michael Buholzer | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
66/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Michael Buholzer | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
67/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
68/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
69/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
70/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
71/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
72/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
73/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
74/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
75/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
76/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
77/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
78/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
79/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
80/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
81/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
82/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
83/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Adam Warzawa | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
84/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
85/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
86/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
87/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
88/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
89/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
90/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
91/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
92/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
93/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
94/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
95/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
96/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
97/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
98/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
99/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
100/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
101/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
102/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
103/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
104/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
105/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
106/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
107/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
108/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
109/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
110/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
111/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
112/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
113/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
114/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
115/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
116/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
117/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
118/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
119/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
120/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
121/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
122/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
123/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
124/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
125/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
126/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
127/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
128/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
129/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
130/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
131/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
132/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
133/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
134/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
135/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
136/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
137/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
138/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
139/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
140/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
141/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
142/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
143/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
144/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
145/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
146/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
147/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
148/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
149/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
150/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
151/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
152/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
153/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
154/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
155/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
156/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
157/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
158/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
159/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
160/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
161/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
162/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
163/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
164/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
165/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
166/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
167/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
168/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
169/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
170/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
171/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
172/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
173/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
174/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
175/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
176/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
177/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
178/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
179/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
180/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
181/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
182/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
183/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
184/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
185/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
186/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
187/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
188/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
189/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
190/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
191/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
192/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
193/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
194/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
195/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
196/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
197/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
198/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
199/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
200/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
201/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
202/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
203/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
204/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
205/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
206/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
207/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
208/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
209/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
210/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
211/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
212/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
213/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
214/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
215/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
216/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
217/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
218/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
219/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
220/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
221/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
222/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
223/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
224/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
225/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
226/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
227/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
228/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
229/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
230/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
231/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
232/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
233/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
234/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
235/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
236/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
237/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
238/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
239/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
240/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
241/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
242/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
243/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
244/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
245/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
246/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
247/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
248/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
249/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
250/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
251/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
252/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
253/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
254/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
255/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
256/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
257/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
258/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
259/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
260/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
261/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
262/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
263/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
264/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
265/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
266/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
267/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
268/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
269/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
270/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
271/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
272/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
273/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
274/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
275/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
276/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
277/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
278/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
279/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
280/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
281/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
282/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
283/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
284/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
285/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
286/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
287/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
288/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
289/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
290/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
291/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
292/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
293/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
294/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
295/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
296/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
297/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
298/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
299/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
300/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
301/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
302/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
303/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
304/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
305/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
306/377 Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada
307/377 <