Vinícius hace aspavientos por el supuesto dolor tras una fricción con Mouriño.
Vinícius hace aspavientos por el supuesto dolor tras una fricción con Mouriño. / JJ Guillén | Efe

Las fotos del Real Madrid-Villarreal

Vinícius confirma la reacción del Real Madrid (3-1)

Redacción Deportes

Madrid, 05 de octubre 2025 - 01:15

Un doblete del brasileño Vinícius Junior, en los minutos 47 y en el 69, éste de penalti, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, en el 81, dieron la victoria al Real Madrid ante un Villarreal (3-1) en el que marcó el georgiano Georges Mikautadze en el minuto 73.

El uruguayo Santiago Mouriño fue expulsado en el minuto 77 tras ver dos cartulinas amarillas, mientras que Mbappé tuvo que dejar el terreno de juego en el 83 con molestias en el tobillo derecho.

