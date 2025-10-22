Las fotos del Real Madrid-Juventus

Un gol de Jude Bellingham en el minuto 57 como respuesta a la ocasión más clara de la Juventus en el partido que salvo Thibaut Courtois, dio la victoria al Real Madrid (1-0), en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu que hace que los de Xabi Alonso continúen con el pleno de victorias en la fase Liga de la 'Champions', con nueve puntos de nueve posibles.
La Juventus, en botas de Openda, tuvo el empate en el minuto 86, pero Asencio se tiró al césped a cortar el disparo dentro del área en la que fue su última acción sobre el terreno de juego, ya que fue sustituido con molestias musculares.
1/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
2/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
3/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
4/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
5/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
6/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
7/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
8/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
9/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
10/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
11/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
12/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
13/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
14/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
15/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
16/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
17/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
18/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
19/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
20/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
21/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
22/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
23/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
24/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
25/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
26/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Sergio Pérez | Efe
27/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
28/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
29/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
30/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
31/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
32/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
33/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
34/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
35/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
36/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
37/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
38/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
39/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
40/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
41/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
42/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
43/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
44/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
45/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
46/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
47/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
48/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
49/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
50/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
51/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
52/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
53/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
54/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
55/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
56/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
57/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
58/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
59/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
60/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
61/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
62/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
63/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
64/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
65/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
66/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
67/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
68/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
69/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
70/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
71/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
72/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
73/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
74/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
75/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
76/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
77/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
78/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
79/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
80/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
81/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
82/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
83/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
84/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
85/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
86/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
87/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
88/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
89/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
90/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
91/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
92/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
93/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
94/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
95/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
96/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
97/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
98/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
99/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
100/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
101/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
102/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
103/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
104/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
105/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
106/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
107/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
108/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/Juanjo Martín | Efe
109/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
110/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
111/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
112/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
113/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
114/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
115/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
116/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
117/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
118/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
119/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
120/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
121/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
122/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
123/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
124/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
125/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
126/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
127/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
128/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
129/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
130/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
131/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
132/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
133/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
134/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
135/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
136/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
137/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
138/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
139/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
140/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
141/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
142/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
143/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
144/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
145/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
146/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
147/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
148/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
149/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
150/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
151/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
152/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
153/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
154/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
155/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
156/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
157/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
158/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
159/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
160/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
161/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
162/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
163/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
164/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
165/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
166/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
167/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
168/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
169/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
170/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
171/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
172/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
173/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
174/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
175/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
176/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
177/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
178/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
179/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
180/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
181/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
182/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
183/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
184/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
185/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
186/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
187/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
188/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
189/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
190/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
191/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
192/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
193/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
194/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
195/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
196/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
197/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
198/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
199/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
200/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
201/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
202/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
203/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
204/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
205/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
206/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
207/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
208/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
209/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
210/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
211/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
212/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
213/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
214/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
215/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
216/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
217/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
218/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
219/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
220/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
221/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
222/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
223/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
224/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
225/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
226/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
227/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
228/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
229/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
230/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
231/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
232/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
233/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
234/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
235/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
236/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
237/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
238/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
239/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
240/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
241/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
242/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
243/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
244/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
245/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
246/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
247/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
248/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
249/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
250/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
251/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
252/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
253/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
254/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
255/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
256/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
257/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
258/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
259/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
260/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
261/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
262/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
263/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
264/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
265/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
266/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
267/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
268/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
269/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
270/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
271/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
272/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
273/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
274/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
275/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
276/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
277/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
278/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
279/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
280/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
281/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
282/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
283/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
284/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
285/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
286/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
287/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
288/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
289/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
290/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
291/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
292/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
293/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
294/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
295/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
296/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
297/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
298/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
299/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
300/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
301/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
302/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
303/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
304/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
305/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
306/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
307/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
308/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
309/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
310/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
311/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
312/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
313/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
314/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
315/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
316/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
317/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
318/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
319/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
320/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
321/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
322/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press
323/436Las fotos del Real Madrid-Juventus/AFP7 | Europa Press