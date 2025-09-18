Las fotos del prometedor triunfo de Attaoui y del resto de la jornada del Mundial de Atletismo

La sexta jornada de los Mundiales de atletismo de Tokio dejó dos buenas noticias para la delegación española con la clasificación para las finales de 5.000 metros de la palentina Marta García y en 800 del cántabro Mohamed Attaoui.

Paralelamente, la vibrante final de 400 metros lisos que protagonizaron la estadounidense Sidney McLaughlin-Levrone y la dominicana Marileidy Paulino, que hicieron historia bajando de los 48 segundos, y el triunfo de la cubana Leyanis Pérez, que destronó a la venezolana Yulimar Rojas como reina del triple salto, marcaron esta sexta jornada.