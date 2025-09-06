Alquileres
Carlos Alcaraz recibe la felicitación de Djokovic tras su triunfo.
Carlos Alcaraz recibe la felicitación de Djokovic tras su triunfo. / Cristóbal Herrera-Ulashkevich | Efe

Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic

Carlos Alcaraz, a la final del Abierto de EEUU sin ceder un solo set

Redacción Deportes

Nueva York, 06 de septiembre 2025 - 00:24

Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para su segunda final del Abierto de Estados Unidos al derrotar en semifinales al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2, en la revancha por el oro olímpico que el español había invocado.

Alcaraz espera ahora rival para la final del domingo, que saldrá de las semifinales entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Con Nueva York, el murciano ha llegado a la final en los últimos ocho torneos en los que ha competido.

