Benson Kipruto posa con la bandera de Kenia tras su triunfo en el Maratón de Nueva York 2025.
Benson Kipruto posa con la bandera de Kenia tras su triunfo en el Maratón de Nueva York 2025. / Sarah Yenesel | Efe

Las fotos del Maratón de Nueva York 2025

El keniano Benson Kipruto gana el Maratón de Nueva York por 16 centésimas sobre su compatriota Alexander Mutiso

Redacción Deportes

Nueva York, 02 de noviembre 2025 - 18:48

Los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto se proclamaron este domingo campeones del Maratón de Nueva York, con el récord femenino pulverizado y la prueba masculina decidida en un increíble final por apenas 16 centésimas de segundo.

Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
1/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
2/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
3/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
4/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
5/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
6/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
7/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
8/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
9/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
10/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
11/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
12/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
13/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
14/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
15/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
16/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
17/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
18/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
19/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
20/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
21/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
22/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
23/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
24/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
25/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
26/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
27/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
28/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
29/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
30/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
31/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
32/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
33/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
34/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
35/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
36/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
37/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
38/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
39/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
40/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
41/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
42/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
43/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
44/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
45/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
46/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
47/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
48/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
49/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
50/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
51/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
52/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
53/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
54/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
55/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
56/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
57/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
58/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
59/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
60/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
61/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
62/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
63/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
64/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
65/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
66/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
67/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
68/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
69/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
70/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
71/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
72/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
73/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
74/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
75/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
76/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
77/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
78/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
79/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
80/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
81/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
82/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
83/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
84/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
85/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
86/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe
Las fotos del Maratón de Nueva York 2025
87/87 Las fotos del Maratón de Nueva York 2025 / Olga Fedorova | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats