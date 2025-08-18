Las fotos del Espanyol-Atlético de Madrid

El equipo de Simeone no respondió a las expectativas creadas por sus fichajes y arrancó la Liga con una derrota por 2-1 en el RCDE Stadium
El Espanyol remontó contra el Atlético, en un partido que aparentemente decantado para los rojiblancos, que se adelantaron en el 37 con un gol de falta de Julián Álvarez, pero que se encontraron con una reacción blanquiazul de tres puntos.
Cuando las sensaciones del anfitrión no eran las mejores, Miguel Rubio aprovechó una acción a balón parado para poner el empate en el 73. Prácticamente sobre la bocina, en el 84, Pere Milla remató de cabeza para adelantar a los suyos.
El Atlético Madrid dominó la mayor parte del encuentro, pero no aprovechó su superioridad para matar a un rival que empieza la temporada con un triunfo contra uno de los grandes equipos de la competición.
