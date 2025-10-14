Gonzalo García celebra el gol del triunfo de España ante Finlandia.
Gonzalo García celebra el gol del triunfo de España ante Finlandia. / Andreu Esteban | Efe

Las fotos del España-Finlandia sub 21

La selección española se coloca como líder de su grupo tras darle la vuelta al marcador en los últimos minutos con los goles de Mayenda y Gonzalo García

La crónica del España-Finlandia

Redacción Deportes

Castellón, 14 de octubre 2025 - 20:49

España lo pasó mal en su cita en Castellón y cuando ya parecía que tenía perdido el encuentro fue capaz de remontar con los dos tantos en los minutos finales.

Las fotos del España-Finlandia sub 21
1/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
2/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
3/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
4/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
5/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
6/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
7/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
8/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
9/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
10/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
11/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
12/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
13/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
14/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
15/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
16/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
17/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
18/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
19/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
20/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
21/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
22/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
23/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
24/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
25/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
26/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
27/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
28/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
29/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
30/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
31/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
32/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
33/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
34/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
35/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
36/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
37/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
38/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
39/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
40/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
41/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
42/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
43/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
44/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
45/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
46/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
47/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
48/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
49/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
50/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
51/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
52/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
53/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
54/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
55/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
56/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
57/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
58/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
59/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
60/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
61/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
62/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
63/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
64/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
65/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
66/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
67/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
68/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
69/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
70/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
71/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
72/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
73/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
74/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
75/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
76/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
77/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
78/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
79/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
80/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
81/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
82/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
83/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
84/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
85/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
86/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
87/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
88/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
89/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
90/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
91/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
92/92 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats