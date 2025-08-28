Carlos Alcaraz, muy concentrado, saluda a los aficionados de Nueva York antes de comenzar el partido.
Carlos Alcaraz, muy concentrado, saluda a los aficionados de Nueva York antes de comenzar el partido. / John G. Mabanglo | Efe

Las fotos del demoledor Alcaraz en la segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz machaca a Bellucci y se sacude los fantasmas de la segunda ronda del US Open en Nueva York

Redacción Deportes

Nueva York, 28 de agosto 2025 - 08:55

Carlos Alcaraz machacó este miércoles al italiano Mattia Bellucci para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y se sacudió los fantasmas de su sorprendente derrota, a estas alturas del torneo el año pasado, ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Alcaraz, número 2 del mundo, pasó por encima de Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.

En tercera ronda, Alcaraz se enfrentará al italoargentino Luciano Darderi, número 34 del mundo. Nacido en Villa Gesell (Buenos Aires, Argentina), Darderi compite bajo bandera de Italia.

