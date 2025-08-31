Los jugadores españoles aplauden al público tras su triunfo sobre Chipre.
Los jugadores españoles aplauden al público tras su triunfo sobre Chipre. / Georgi Licovski | Efe

Las fotos del Chipre-España de baloncesto

Eurobásket 2025

Willy Hernangómez guía a España en el paseo ante Chipre

Redacción Deportes

Limasol (Chipre), 31 de agosto 2025 - 23:05

La selección española de baloncesto cumplió con los pronósticos y pasó por encima de Chipre (91-47) tras un partido en el que siguió mejorando su imagen y en el que destacó por encima de los demás Willy Hernangómez, autor de 19 puntos y 25 dígitos de valoración.

Con la tranquilidad que le daba el haber ganado menos de 24 horas antes a Bosnia-Herzegovina en un duelo clave, el cuadro de Sergio Scariolo se entregó al 'trámite' contra los chipriotas con la voluntad de asentar aquello que había hecho bien, mirando de reojo a los choques frente a Grecia e Italia con los que concluirá su participación en la fase de grupos.

Las fotos del Chipre - España de baloncesto
