Las fotos del Chelsea-Barcelona

El Barcelona naufragó en Londres al perder 3-0 contra el Chelsea, que además anotó otros tres tantos que fueron anulados por distintos motivos, y se complica mucho su clasificación entre los ocho primeros de la fase liguera de la Liga de Campeones.
Los de Hansi Flick, que se marcaron un gol en propia puerta por medio de Jules Koundé y jugaron media parte con uno menos por expulsión del uruguayo Ronald Araujo, cayeron en una terrorífica noche en Stamford Bridge ante un Chelsea muy superior y en el que Estevao brilló con un tanto y una gran actuación. Liam Delap, que no marcaba desde junio, puso la puntilla con el 3-0.
