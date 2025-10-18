Las fotos del Barcelona-Girona

Un gol del uruguayo Ronald Araujo, en el minuto 93, significó la victoria y el liderato para el Barcelona, que sufrió ante el Girona para ganar por 2-1 en un partido con dos caras.
Pedri adelantó al Barça en el minuto 13 y Axel Witsel equilibró el partido en el 20 con una espectacular chilena. En la primera parte, el Girona tuvo buenas ocasiones para adelantarse, pero en la segunda el Barça dispuso de unas cuantas opciones para resolver.
Sin embargo, la victoria llegó en el minuto 93, con un centro de Frenkie de Jong desde la derecha que desvió Ronald Araujo, que había salido en el minuto 82 y jugó desde entonces como nueve.
1/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
2/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
3/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
4/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
5/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
6/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
7/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
8/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
9/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
10/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
11/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
12/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
13/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
14/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
15/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP 7 | Europa Press
16/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
17/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
18/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
19/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
20/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
21/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
22/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
23/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
24/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
25/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
26/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
27/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
28/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
29/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
30/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
31/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
32/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
33/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
34/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
35/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
36/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
37/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
38/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
39/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
40/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
41/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
42/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
43/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
44/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
45/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
46/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
47/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
48/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
49/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
50/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
51/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
52/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
53/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
54/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
55/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
56/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
57/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alejandro García | Efe
58/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
59/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
60/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
61/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
62/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
63/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
64/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
65/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
66/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
67/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
68/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
69/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
70/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
71/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
72/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
73/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
74/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
75/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
76/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
77/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
78/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
79/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
80/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
81/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
82/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
83/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
84/240Las fotos del Barcelona-Girona/Alberto Estévez | Efe
85/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
86/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
87/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
88/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
89/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
90/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
91/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
92/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
93/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
94/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
95/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
96/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
97/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
98/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
99/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
100/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
101/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
102/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
103/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
104/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
105/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
106/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
107/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
108/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
109/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
110/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
111/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
112/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
113/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
114/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
115/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
116/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
117/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
118/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
119/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
120/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
121/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
122/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
123/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
124/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
125/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
126/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
127/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
128/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
129/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
130/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
131/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
132/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
133/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
134/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
135/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
136/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
137/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
138/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
139/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
140/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
141/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
142/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
143/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
144/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
145/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
146/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
147/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
148/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
149/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
150/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
151/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
152/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
153/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
154/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
155/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
156/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
157/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
158/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
159/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
160/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
161/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
162/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
163/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
164/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
165/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
166/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
167/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
168/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
169/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
170/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
171/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
172/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
173/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
174/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
175/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
176/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
177/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
178/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
179/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
180/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
181/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
182/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
183/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
184/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
185/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
186/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
187/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
188/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
189/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
190/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
191/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
192/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
193/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
194/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
195/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
196/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
197/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
198/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
199/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
200/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
201/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
202/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
203/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
204/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
205/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
206/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
207/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
208/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
209/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
210/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
211/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
212/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
213/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
214/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
215/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
216/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
217/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
218/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
219/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
220/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
221/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
222/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
223/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
224/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
225/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
226/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
227/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
228/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
229/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
230/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
231/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
232/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
233/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
234/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
235/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
236/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
237/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
238/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
239/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press
240/240Las fotos del Barcelona-Girona/AFP7 | Europa Press