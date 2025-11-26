Las fotos del Atlético de Madrid-Inter

Un cabezazo de Giménez en el minuto 93 le da el triunfo a los rojiblancos
Un gol del uruguayo José María Giménez en el minuto 93 dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1) en partido de la quinta jornada de la primera fase de la liga de campeones, disputado en el estadio Metropolitano.
Un gol del argentino Julián Alvarez dio ventaja al Atlético en el minuto 11 y Zielinski empató a uno en el minuto 53, tras una pared con Bonny. En el minuto 93 Giménez remató de cabeza a la red un corner sacado por Griezmann. El Atlético suma 9 puntos y el Inter 12.
