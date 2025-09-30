Las fotos del Atlético de Madrid-Eintracht

El Atlético de Madrid goleó al Eintracht de Francfort (5-1) en el estadio Metropolitano, en partido de la segunda jornada de la Liga de campeones, en una noche en la que Antoine Griezmann anotó su tanto número 200 con la elástica rojiblanca.
En el minuto 4, el italiano Raspadori hizo el 1-0. En el 32 Le Normand marcó el 2-0. En el minuto 45 Griezmann anotó el 3-0. En el 56 Burkardt recortó con el 3-1. En el 70 Giuliano logró el 4-1 y en el 81 Julián Alvarez, de penalti, firmó el 5-1.
